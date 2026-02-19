Juventus vs. Como 1907, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Serie A entra cada vez más en la fase decisiva: de ahora en adelante es casi obligatorio no equivocarse para no correr el riesgo de no alcanzar los propios objetivos, ya se trate del Scudetto, de la lucha por Europa o de no descender.

Entre los partidos de esta jornada está también Juventus-Como, un encuentro que pone en juego puntos importantes en clave europea, objetivo de ambos equipos: los bianconeri esperan un puesto en la Champions, el equipo de Fàbregas al menos una plaza continental.

En GOAL toda la información de Juventus-Como, desde las alineaciones y las últimas novedades sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por TV y en streaming.

Cómo ver Juventus vs Como 1907, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Juventus-Como 1907: hora de inicio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias sobre la Juventus

La Juventus está en plena emergencia en defensa, donde no estarán Kalulu (sancionado) y Holm (lesionado): cerca de la baja, al menos desde el primer minuto, también Bremer, pese a que las pruebas instrumentales han descartado lesiones musculares. En el trío defensivo vuelve Koopmeiners. En ataque es duda David.

Noticias sobre el Como 1907

Fabregas se ve obligado a renunciar al sancionado Nico Paz: en ataque, sitio para Douvikas como delantero centro (favorito sobre el recién reincorporado Morata); a sus espaldas actuarán Rodriguez, Baturina y Kuhn.

LAS POSIBLES ALINEACIONES

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Entr. Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Baturina, Kuhn; Douvikas. Entr. Fabregas.

Forma

Momento delicado para la Juventus, que perdió el último partido de liga contra el Inter y regresó derrotada (5-2) de la visita de Champions contra el Galatasaray: el conjunto bianconero ha sumado solo un punto en los dos últimos partidos de la Serie A.

El Como encadena tres jornadas de liga sin victorias: el equipo de Fabregas empató contra el Atalanta, perdió en casa contra la Fiorentina y no pasó del 1-1 con el Milan en San Siro.

Partidos entre los dos equipos

Son 32 los partidos oficiales disputados entre Juventus y Como en todas las competiciones: el balance sonríe a los bianconeri, que han ganado en 15 ocasiones, 12 los empates y 5 en cambio las victorias del Como.

Clasificación

La Juventus ocupa la quinta posición en la clasificación con 46 puntos, uno menos que la Roma, cuarta. El Como, en cambio, es sexto con 42 puntos.