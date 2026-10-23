Juventus, Spalletti cada vez más en la cuerda floja: vuelve a bajar la cuota de su destitución antes de Navidad

No solo el «fantasma» de Antonio Conte: ahora también la sombra de Stefano Pioli se cierne cada vez más sobre Luciano Spalletti. En la Juventus, la mala racha tras la dura derrota en casa ante la Lazio aún no ha terminado, y la continuidad del técnico de Certaldo parece cada vez más en el aire. Según los analistas de apuestas de Better y Betflag, su destitución antes de Navidad se paga ahora a 2,00, una cuota aún más baja que el 2,40 de justo después del partido contra la Lazio. Así, se abre la «carrera» por el banquillo de la Juventus, con Conte todavía como principal favorito, a 4,50. Respecto a hace 48 horas, Pioli también gana terreno: su cuota ha bajado de 10,00 a 7,50.

Las cuotas alcanzan las dos cifras para otro ilustre ex, Didier Deschamps, a 10,00, mientras que Arne Slot se sitúa a 15,00. Más lejos queda otro posible regreso, el de Igor Tudor, a 25,00.