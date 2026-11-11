Juventus, si llegara Inzaghi: quién sería perfecto y quién correría el riesgo de perder su puesto en el equipo

El futuro de Simone Inzaghi podría estar de nuevo en Italia, y entre los posibles destinos figura la Juventus. La actual plantilla de la Juventus solo se adaptaría en parte a las ideas tácticas del exentrenador del Inter y la Lazio.

Inzaghi, actualmente en Arabia Saudí al frente del Al-Hilal, tiene contrato hasta junio de 2027. Su representante, Federico Pastorello, no descartó el pasado mayo un regreso a la Serie A en el futuro del técnico de Piacenza: «Ahora quiere cumplir sin falta su segundo año en el Al Hilal. Pero tarde o temprano también volverá a Italia». Ayer, en cambio, el agente quiso rebajar los rumores cada vez más insistentes sobre un regreso de Inzaghi a Italia ya decidido para la temporada 2027-28: «No se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Inzaghi».

LA JUVENTUS PIENSA EN INZAGHI

Lo cierto es que algunos grandes clubes de Italia piensan en Inzaghi para el futuro: en particular, el Napoli y la Juventus. En el caso de la Juventus, el objetivo del consejero delegado Giovanni Carnevali es mantener la confianza en Luciano Spalletti hasta el final de la temporada, sin cambios drásticos, para después pensar en una nueva planificación a partir de la campaña siguiente, a ser posible con la clasificación para la Champions League asegurada. Y, entre los posibles entrenadores para el futuro de la Juventus, Inzaghi encabeza la lista de Carnevali, incluso por delante de Antonio Conte.

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¿SE ADAPTA LA JUVENTUS ACTUAL AL 3-5-2 DE INZAGHI?

Dejando a un lado los plazos, porque aún faltarían diez meses, y lo que pueda suceder en el mercado de enero, hagamos el ejercicio de ver cómo se adaptaría la actual plantilla de la Juventus a las exigencias tácticas y técnicas de Inzaghi, que a lo largo de su carrera casi siempre ha optado por el 3-5-2, con variantes hacia el 3-4-2-1 durante los partidos.

LA DEFENSA

La defensa de tres es un principio inamovible para Inzaghi, una certeza sobre la que ha construido su carrera y sus victorias. Y en la Juventus, desde este punto de vista, no hay problemas. Todos los defensas de la Juventus (Kalulu, Gatti, Lucumì, Bremer, Kelly, Cabal y Rugani) son aptos para jugar en una línea de tres, y para algunos de ellos ese sistema es incluso más adecuado que la defensa de cuatro (en particular, para Bremer y Gatti).

EL CENTRO DEL CAMPO

Tampoco habría problemas con los centrocampistas, porque en el trío situado por delante de la defensa (o en el dúo, si se pasa al 3-4-2-1) podrían tener sitio sin dificultad Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Sarr y McKennie. Eso sí, seguiría faltando algo de calidad, pero faltaría igualmente, al margen del sistema y del entrenador. En este sentido, habrá que estar atentos a una posible entrada de la Juventus en la puja por Hakan Calhanoglu, pieza clave del Inter de Inzaghi y cuyo contrato con el club vence en junio de 2027.

LOS JUGADORES DE BANDA

Los problemas empiezan cuando hablamos de jugadores de banda, tanto en defensa como en ataque. En el 3-5-2, pero también en el 3-4-2-1, hacen falta carrileros fuertes físicamente y de zancada larga. Cuesta imaginar en ese papel a Celik y Cambiaso, al igual que a los propios Kalulu y Cabal cuando juegan de laterales. Por no hablar de los numerosos extremos de la Juventus: Yildiz, Alajbegovic, Conceicao, Boga, Nico Gonzalez y Zhegrova tendrían que, por así decirlo, «cambiar de oficio», jugando como segundos delanteros en el 3-5-2 o como mediapuntas en el 3-4-2-1. O, como alternativa, tendría que ser Inzaghi quien cambiara su forma habitual de jugar para adaptarse a los jugadores de los que dispone.

EL ATAQUE

Por último, no habría ningún problema táctico con los delanteros. Kolo Muani, Woltemade (que, en cualquier caso, está cedido sin opción de compra hasta junio), Ekhator y Milik encajan todos, desde el punto de vista táctico, en el sistema de Inzaghi. El problema seguiría siendo su capacidad para marcar diferencias y, sobre todo, para hacer goles. Con Inzaghi, al igual que con Spalletti, el problema sería siempre el mismo: el gol y la capacidad de marcar. Independientemente del sistema.