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La Juventus recupera a Jeff Ekhator (goleador con Italia Sub-21) y espera a Kenan Yildiz, que ha vuelto a entrenarse con el balón de cara a su recuperación de la lesión, prevista dentro de un mes.

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Mientras tanto, los directivos de la Juventus siguen trabajando discretamente de cara al próximo mercado de invierno.

La Gazzetta dello Sport escribe que el plan contempla tres refuerzos para el equipo que dirige Luciano Spalletti: un lateral izquierdo, un centrocampista y un delantero.

Encabezan la lista de objetivos tres futbolistas que juegan en el extranjero: el francoargelino Rayan Ait-Nouri (nacido en 2001) del Manchester City, el danés Pierre-Emile Hojbjerg (nacido en 1995) del Marsella y el noruego Alexander Sorloth (nacido en 1995) del Atlético de Madrid.

Las alternativas son: el español Alejandro Balde (nacido en 2003) del Barcelona o el italiano Destiny Udogie (nacido en 2002 y exjugador del Udinese y el Verona) del Tottenham para el lateral izquierdo;

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el francés Darryl Bakola (nacido en 2007) del Sassuolo para el centro del campo, aunque sería más bien una inversión de futuro para la próxima temporada;

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el estadounidense Folarin Balogun (nacido en 2001) del Mónaco, el italiano Gianluca Scamacca (nacido en 1999) del Atalanta o el ítalo-argentino Mateo Retegui (nacido en 1999) del Al-Qadsiah para el ataque, aunque en el caso de este último habría que superar el obstáculo de su elevado salario.

La Gazzetta dello Sport explica, sin embargo, que tres fichajes son muchos, y no solo por cuestiones económicas, que el último aumento de capital anunciado podría paliar.

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De hecho, la plantilla de la Juventus tiene un exceso de efectivos y ya hay varios futbolistas fuera de las listas: desde Arkadiusz Milik hasta los lesionados Manuel Locatelli, Khephren Thuram y Kamil Grabara, además de Edon Zhegrova y Daniele Rugani, excluidos de la lista de la UEFA y, por tanto, sin posibilidad de jugar en la Europa League.

En definitiva, no quedan taquillas libres en la Continassa y, por eso, el consejero delegado Giovanni Carnevali debe empezar por las salidas. Dicho esto, el consejero delegado, junto con el director técnico Frederic Massara y el director deportivo Marco Ottolini , está sondeando el mercado para satisfacer las necesidades del banquillo y de la afición.