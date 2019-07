Juventus rechazó la oferta de Tottenham por Dybala

Los dirigentes de la Vecchia Signora consideraron insuficiente la propuesta de los Spurs y aclararon que el jugador no saldrá por menos de € 90M.

Paulo Dybala no está en los planes del entrenador Maurizio Sarri y es por eso que lo tiene en la lista de jugadores transferibles. Uno de los equipos interesados en el argentino es el de Mauricio Pochettino, que ya realizó una oferta para contar con los servicios del cordobés, pero la misma fue rechazada por la Vecchia Signora.

El club de Londres habría ofertado, según Marca, aproximadamente 50 millones de euros por el delantero ex Instituto, pero la respuesta de la Juve fue clara: Dybala no sale por menos de 90 millones. Lo que quiere decir, que si no hay una contraoferta, el pase no se llevaría a cabo.

Más allá de el interés del conjunto inglés, hay otros clubes de Europa que sueñan con contratar al futbolista de 25 años, como el Paris Saint-Germain, que tiene en carpeta al argentino como un posible reemplazante de Neymar.

Está más que claro que Dybala no vería con malos ojos emigrar a otro equipo, teniendo en cuenta que probablemente no contará con muchos minutos en la nueva Juve de Maurizio Sarri.