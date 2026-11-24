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Lois Openda, que se lesionó el peroné el 9 de octubre, ha vuelto a entrenarse con el Lyon tras más de un mes de baja. Mientras tanto, muchas cosas han cambiado en el Olympique, empezando por el entrenador: Paulo Fonseca, que había querido fichar al belga y con quien Openda tenía una buena relación, se marchó al Sporting de Lisboa y fue sustituido por Carlos Vicens. El técnico español recibió ayer de nuevo a Openda en el entrenamiento y habló de él en estos términos: «Lois está en la fase final de su recuperación. Las decisiones se tomarán día a día para valorar si se acelera su proceso de recuperación».

Una declaración que transmite confianza, base imprescindible para una relación aún por construir y, en cualquier caso, una señal de apertura frente a las informaciones que llegaron la semana pasada desde Francia, según las cuales Openda no entraría, en el futuro inmediato (es decir, ya a partir de enero), en los planes técnico-tácticos de Vicens.

En cualquier caso, cabe recordar que Openda está cedido al Lyon por la Juventus, sin opción de compra, hasta el final de la temporada y que, por tanto, su futuro el próximo verano está aún por definir. Estos son los términos del acuerdo firmado el pasado verano por la Juventus y el Lyon: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión temporal, hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos a las prestaciones deportivas del futbolista Lois Openda, a cambio de 3,5 millones de euros».

Con toda probabilidad, Openda seguirá en el Lyon hasta junio y después la Juve y el Olympique tendrán que volver a negociar, si procede, la cuestión. Cabe recordar que la Juventus incorporó en 2025 a Openda procedente del Leipzig mediante una cesión con obligación de compra sujeta a determinadas condiciones que posteriormente se cumplieron. Este fue el acuerdo: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el RB Leipzig para la adquisición temporal, hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos a las prestaciones deportivas del futbolista Ikoma-Loïs Openda, a cambio de 3,3 millones de euros».

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«También se contemplan primas por un importe no superior a 0,8 millones de euros si se alcanzan determinados objetivos deportivos», prosigue el comunicado oficial. «El acuerdo también establece la obligación de la Juventus de adquirir definitivamente los derechos a las prestaciones deportivas del jugador si se cumplen determinadas condiciones durante la temporada 2025/2026. El importe acordado para la eventual adquisición definitiva es de 40,6 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, más 1,7 millones de euros en gastos adicionales».

De los 40,6 millones pagados por la Juventus en junio de 2026, 10 millones estarán amortizados en junio de 2027, por lo que el próximo verano la Juventus, para evitar una pérdida contable, tendrá que vender a Openda (que tiene contrato con el club hasta 2030) por no menos de 30 millones. Una cifra importante para un futbolista que, si bien había empezado bien la temporada con el Lyon de Fonseca (10 partidos, 2 goles y 1 asistencia), ahora debe reconstruir su temporada prácticamente desde cero.

El próximo verano, si el Lyon no quiere comprarlo (no tiene opción de compra ni mucho menos obligación de hacerlo), la Juventus tendrá que buscar otros compradores o (y esta es la solución que hoy parece más probable) buscar otra cesión. En cambio, parece descartable que el belga, nacido en 2000, vuelva a formar parte de la plantilla de la Juventus.