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Viaje a Madrid del director deportivo de la Juventus, Marco Ottolini. Según ha podido saber en exclusiva nuestra redacción, el dirigente de la Juventus estuvo ayer en las gradas del estadio Alfredo Di Stefano para presenciar el partido de la Youth League entre el Real Madrid y el PSV.

Daniel Yanez, nacido en 2007, era el jugador al que seguía de cerca y no defraudó: firmó una actuación de gran calidad y marcó el gol que puso momentáneamente al Real Madrid 2-1. Personalidad, capacidad en el uno contra uno y una gran definición: el talento del Real Madrid gusta mucho a la Juventus. Y desde hace ya varios meses.

Ottolini también pudo presenciar el magnífico triplete del potente delantero danés del PSV Bro Hansen: el jugador nacido en 2009 está en el punto de mira de todos los grandes clubes europeos. El trepidante 3-3 dejó además varios nombres de interés para la Juventus Next Gen. Diez y Martinez, entre los locales, y Dyran Stam, nacido en 2010, y Duah, entre los neerlandeses, son futbolistas muy interesantes que han entrado en el radar de la Juventus.

Esta noche Ottolini estará en el Wanda Metropolitano para presenciar el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Viking noruego. El actual director deportivo de la Juventus mantiene una excelente relación con la directiva del club madrileño, motivo por el que ha viajado a la capital española. Es un viaje de mercado con la vista puesta tanto en el presente como en el futuro: Ottolini trabaja para construir una Juventus más fuerte.

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¿Con Sorloth? Esa es la gran incógnita en la Juventus. El interés por el corpulento delantero noruego del Atlético de Madrid se ha mantenido durante varios mercados de fichajes sin llegar a buen puerto. El pasado verano, la Juventus prefirió concentrar sus recursos económicos en Kolo Muani, aunque sin renunciar definitivamente al fichaje de Sorloth.

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Spalletti reclama con insistencia la llegada de un auténtico delantero centro de referencia, capaz de imponerse en el juego aéreo y abrir huecos en las defensas rivales gracias a su envergadura. Sorloth encajaría perfectamente en las ideas del técnico de Certaldo y su llegada aportaría soluciones que ahora mismo no tiene la plantilla.

Ottolini espera que el Atlético de Madrid se abra a una cesión de Sorloth en enero, la única solución posible dadas las restricciones del Settlement Agreement. En la reunión también está previsto abordar la situación de David: el delantero canadiense llegó al Atlético de Madrid cedido con una opción de compra de 25 millones de euros y ya suma 3 goles y 2 asistencias en LaLiga.