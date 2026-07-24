Juventus, Openda, a un paso del Lyon: la fórmula y la novedad sobre el salario

Loïs Openda y la Juventus, señales de adiós. El delantero belga viene de una temporada desastrosa, con un solo gol en 24 partidos, y ahora hace las maletas porque no entra en los planes de Luciano Spalletti. Las negociaciones con el Lyon avanzan con gran sintonía, hasta el punto de que el cierre ya está cerca. Muy cerca. La fórmula será la de una cesión de pago con opción de compra, y ahora ambos clubes están en contacto para encontrar el acuerdo definitivo sobre el pago del salario.