Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Juventus-Omonia 4-1

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 - El portero brasileño, de 37 años, vuelve a disputar un partido oficial casi seis meses después del último, con el Botafogo en Bahía el 30 de mayo, y sale en falso en el córner lanzado por Tankovic que acaba en el gol de cabeza de Satka para adelantar al equipo visitante.

Gatti 7 - Ascendido a capitán, juega con una cinta en el pelo y provoca la primera amarilla del partido, que ve el rumano Tanase a los diez minutos. También aporta en ataque: participa en la jugada del 2-1 desde una inusual posición central en tres cuartos y, poco después, obliga al portero rival a intervenir con un disparo cruzado dentro del área.

Anuncios Anuncios

Lucumí 6 - Alineado en el centro de la defensa de tres, ve la amarilla en el minuto 34 por agarrar a Duverne.

Related Topics

(Desde el 66', Koopmeiners 6 - Su suplencia de hoy confirma que ya se ha convertido en titular. Participa en la jugada del 4-1 al encontrar bien a Cambiaso entre líneas).

Kelly 6,5 - El más sólido en la primera parte, cuando nadie consigue superar su zona. Al comienzo de la segunda comete un error que amenaza con reabrir el partido, pero, por suerte para él, el Omonia no aprovecha la ocasión.

Anuncios

Cambiaso 7,5 - Su relación con la afición de la Juventus no atraviesa un buen momento, más bien al contrario. Responde con un buen inicio, favorecido también por su entendimiento con Conceiçao en la banda derecha, y en el minuto 37 encuentra el premio con un golazo para el 1-1: un magnífico zurdazo con rosca que acalla los primeros silbidos del Stadium. En la segunda parte asiste a Boga en el 4-1.

Sarr 5,5 - Apenas aparece, aunque sí se hace notar en las tareas de contención por delante de la defensa.

Anuncios

Douglas Luiz 5,5 - Algo más impreciso de lo habitual en la construcción del juego.

(Desde el 66', McKennie 6 - Pone en marcha a Conceiçao en la jugada del 3-1).

Anuncios

Cabal 5,5 - Salta, pero no llega al córner que Tankovic envía al segundo palo, donde Satka marca el gol que adelanta al Omonia tras la salida en falso de Neto. En el minuto 27 obliga al portero rival a intervenir con un buen zurdazo lejano. No vuelve al campo tras el descanso.

(Desde el 46', Celik 6 - Su habitual actuación sólida. Participa en la jugada del 3-1 con un pase a McKennie).

Anuncios

Conceiçao 8 - Firma el primer disparo a puerta a los tres minutos, con un peligroso zurdazo desde la frontal que rechaza el portero. Da las asistencias a Cambiaso y Ekhator antes de marcar el 3-1. El mejor del partido.

(Desde el 86', Kolo Muani s. c. - Entra únicamente para que Conceiçao reciba una merecida ovación en pie).

Anuncios

Ekhator 6,5 - En su primera titularidad con la Juventus, le cuesta sostener él solo el ataque: una misión imposible para todos los delanteros de los que dispone Spalletti. Pero aprovecha bien su primera ocasión y marca el 2-1 tras una asistencia de Conceiçao.

(Desde el 66', Woltemade 6 - En el tiempo añadido arranca al límite del fuera de juego, pero los defensas acaban alcanzándolo).

Anuncios

Boga 7 - Conduce el balón con toques muy rápidos, pero todavía le falta algo de forma para dar ese cambio de ritmo decisivo que le permita superar a su marcador y generar superioridad numérica. Al comienzo de la segunda parte está cerca de marcar el 3-1 en dos ocasiones y después firma el 4-1.

Entrenador: Spalletti 7 - Recurre a las rotaciones pensando en la visita del domingo por la noche al Como. Pese al susto inicial, la decisión se ve recompensada con tres puntos: suma 13 en la Europa League, dos menos que el líder Bournemouth.

Anuncios

OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 - No tiene culpa de los goles encajados.

Anuncios

Nego 6 - El lateral francés nacionalizado húngaro, exjugador del equipo juvenil de la Roma, protagoniza un buen duelo con Boga que termina prácticamente en tablas.

(Desde el 59', Balkovec 5,5 - El lateral esloveno, exjugador del Bari, el Empoli y el Verona, se sitúa a la izquierda, lo que desplaza a Duverne a la derecha, y sufre ante un Conceiçao imparable).

Anuncios

Coulibaly 5 - El peor de la defensa de su equipo.

Satka 6 - Adelanta a su equipo con un remate de cabeza en el segundo palo, aprovechando una salida en falso de Neto en el córner lanzado por Tankovic.

Anuncios

Duverne 5,5 - En el minuto 34 provoca la amarilla de Lucumí, que lo agarra. En defensa, el trío formado por Conceiçao, Cambiaso y Gatti le pone en dificultades. La situación no cambia cuando pasa a la derecha para enfrentarse a Boga.

Andreou 5,5 - El centrocampista chipriota nacido en 2006 promete, pero esta vez no destaca.

Anuncios

(Desde el 59', Brouwers 5,5 - Entra para intentar contener al rival, pero no lo consigue).

Maric 5,5 - El hermano menor del delantero Mirko, exjugador del Monza y el Venezia, no logra hacer funcionar a su equipo ante un rival claramente superior.

Anuncios

Tanase 5,5 - Su falta sobre Gatti le cuesta la primera amarilla del partido a los diez minutos. En el 31 crea peligro con un disparo cruzado desde la frontal del área que sale por poco.

(Desde el 46', Ewandro 6 - Al menos intenta dar un impulso al equipo).

Anuncios

Tankovic 6 - Le falta la S inicial, pero demuestra tener un pie digno del gran exfutbolista serbio Dejan Stankovic al sacar el córner que acaba en el gol de Satka. Después se va apagando.

(Desde el 69', Neophytou 5 - Hace que se eche de menos al compañero al que sustituye).

Anuncios

Montnor 5 - No consigue abrirse paso en ataque ni ayudar a Duverne en defensa.

Kakoullis 5 - Demasiado aislado en ataque, prácticamente no toca el balón.

Anuncios

(Desde el 46', Diony 5,5 - Tampoco consigue hacerlo mucho mejor que su compañero de ataque, en parte porque el equipo no le presta suficiente apoyo).

Entrenador: Berg 5,5 - El exdefensa noruego del Manchester United se perdió por lesión la vuelta de la semifinal de la Champions League que su equipo ganó 3-2 tras remontar ante la Juventus en Turín. Esta vez, allí empieza bien, pero acaba perdiendo tras una remontada: no por culpa suya.