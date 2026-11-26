Juventus-Omonia puede ser el partido en el que la Juventus de Luciano Spalletti deje muy encarrilada su clasificación para la siguiente fase de la Europa League 2026/2027 de la UEFA, los octavos de final.
Tras su amplia victoria ante el Venezia en la Serie A, la Juventus recibe en el Allianz Stadium al equipo chipriota con una oportunidad única de afianzarse entre los ocho primeros de la fase de liga, mientras que el Omonia llega a Turín con la necesidad de sumar puntos tras perder en las dos últimas jornadas.
JUVENTUS-OMONIA
GOLEADORES: -
GOLES Y JUGADAS DESTACADAS
0' El partido comienza a las 21:00 en el Allianz Stadium de Turín
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JUVENTUS-OMONIA: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO
Juventus-Omonia
Goleadores: -
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceição, Ekhator, Boga.
Suplentes: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.
Entr. Spalletti.
OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoulis.
Suplentes: Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.
Entr. Berg.
Árbitro: Barrott (ING)
Amonestados: -
Expulsados: -