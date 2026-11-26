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Juventus-Omonia puede ser el partido ideal para que la Juventus de Luciano Spalletti deje muy encarrilada su clasificación para la siguiente fase de la Europa League 2026/2027 de la UEFA, los octavos de final.

Tras su amplia victoria ante el Venezia en la Serie A, la Juventus recibe al conjunto chipriota en el Allianz Stadium con una oportunidad única para mantenerse entre los ocho primeros de la fase liga. El Omonia llega a Turín necesitado de puntos tras perder en las dos últimas jornadas.

JUVENTUS-OMONIA 2-1

GOLEADORES: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



52' OCASIÓN: Doble ocasión para Boga. Primero irrumpe por la izquierda y prueba con la derecha al primer palo, pero golpea demasiado mordido y no encuentra portería. Acto seguido lo intenta de nuevo con un disparo con efecto, también con la derecha, que se marcha por poco junto al palo más alejado.



50' OCASIÓN: Un error de Kelly entrega el balón al Omonia, que centra enseguida al área. Tankovic se queda por poco sin conectar el cabezazo, solo ante Neto.



48' OCASIÓN: Cambiaso vuelve a crear peligro, pero esta vez Kaminski le niega el gol. El balón llega después a Conceicao, cuyo intento rechaza la defensa.



43' GOL: La Juventus recupera el balón en tres cuartos de campo. Ekhator inicia la jugada con un pase a Gatti y se lanza al espacio. El capitán de esta noche encuentra a Conceicao en tres cuartos y el portugués filtra un pase al delantero italiano dentro del área. Ekhator se mueve con rapidez y conecta un potente disparo raso con la derecha que deja clavado a Kaminski. El 2-1 culmina la remontada.



37' GOL: Golazo de Andrea Cambiaso. El carrilero, al que Spalletti ha devuelto a la banda derecha para este partido, recorta hacia su izquierda desde el vértice del área y saca un disparo con efecto que entra por la escuadra.



26' Otra jugada de presión con el balón por el suelo al borde del área de la Juventus acaba con un disparo de Cabal. Kaminski responde con acierto. En la contra, tras un error de Douglas Luiz al pasar el balón, es Neto quien le niega el gol a Maric, que había disparado desde 16 metros.



16' GOL : El Omonia progresa por la izquierda y Montnor centra, pero Kelly se anticipa a Kakoullis y manda el balón a córner. En el saque de esquina, Neto comete un error clamoroso: sale en falso y no logra tocar el balón, que llega al segundo palo. Allí Satka acierta a dirigirlo de cabeza a la portería para poner el 1-0.



11' AMARILLA: Pisotón de manual de Tanase, que llega tarde ante Gatti y pisa de lleno al defensa de la Juventus. Amarilla clara.



4' OCASIÓN: Primera ocasión clara del partido. Tras un córner, Chico Conceicao se mete hacia dentro desde la derecha y saca un zurdazo con efecto, pero Kaminski reacciona y despeja de puños para mantener el marcador.



0' El partido comienza a las 21:00 en el Allianz Stadium de Turín



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

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JUVENTUS-OMONIA: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO



Juventus-Omonia 2-1



Goleadores: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal (46' Celik); Conceicao, Ekhator, Boga.

Suplentes: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.

Entr. Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase (Ewandro), Tankovic, Montnor; Kakoulis (46' Diony).

Suplentes: Fabiano, Michail, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou.

Entr. Berg.



Árbitro: Barrott (ING)

Amonestados: Tanase (O), Lucumi (J)

Expulsados: ninguno