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Bremer BrasileGetty Images

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Juventus necesita una venta importante: según las casas de apuestas, los principales candidatos son Thuram y Bremer, aunque Kalulu también podría marcharse

Juventus

La Juventus necesita vender a un jugador importante para desatascar el mercado de fichajes. Varios futbolistas, sobre todo de centro del campo y defensa, podrían salir, mientras se busca solución para el ataque. Según Better y Planetwin365, los principales candidatos a abandonar Turín son Khephren Thuram (salida a 1,60) y Gleison Bremer (a 1,85).


También figura Teun Koopmeiners, a 1,65, aunque su venta se complica por su bajo rendimiento y su alto salario. Tras quedarse fuera de la Champions, en la Juventus todos parecen transferibles: hasta Pierre Kalulu, pilar del equipo de Spalletti, se cotiza a 7,50.

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