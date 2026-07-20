Juventus necesita una venta importante: según las casas de apuestas, los principales candidatos son Thuram y Bremer, aunque Kalulu también podría marcharse

La Juventus necesita vender a un jugador importante para desatascar el mercado de fichajes. Varios futbolistas, sobre todo de centro del campo y defensa, podrían salir, mientras se busca solución para el ataque. Según Better y Planetwin365, los principales candidatos a abandonar Turín son Khephren Thuram (salida a 1,60) y Gleison Bremer (a 1,85).





También figura Teun Koopmeiners, a 1,65, aunque su venta se complica por su bajo rendimiento y su alto salario. Tras quedarse fuera de la Champions, en la Juventus todos parecen transferibles: hasta Pierre Kalulu, pilar del equipo de Spalletti, se cotiza a 7,50.