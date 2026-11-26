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En la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League, la Juventus recibirá esta noche al Omonia: el partido será a las 21:00 en el Allianz Stadium.

Estos son los jugadores convocados por Luciano Spalletti para el encuentro ante el equipo chipriota.

En la lista también figuran los jóvenes Arman Durmisi (delantero centro nacido en 2008), Stefano Merola (extremo nacido en 2007) y Stefano Turco (centrocampista nacido en 2005).

JUVENTUS, LISTA DE CONVOCADOS ANTE EL OMONIA

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