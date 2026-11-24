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Inter, Juventus y Milan, por estricto orden alfabético, son los tres clubes más importantes de Italia, al menos por ahora, en términos económicos y de facturación. El Inter y el Milan, los dos clubes milaneses, han pasado a manos de fondos de inversión estadounidenses, RedBird Capitals y Oaktree, respectivamente, mientras que la Juventus sigue bajo el control de Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann.

Los tres clubes mueven cifras astronómicas, importantes no solo para el conjunto del fútbol italiano, sino también para todo el país por la actividad económica que generan. Sin embargo, al analizar los balances cerrados el 30 de junio de 2025 y utilizarlos para «reconstruir» una tendencia estratégica, como ha hecho la Gazzetta dello Sport, se observa que los tres clubes siguen enfoques tan interrelacionados como diferentes entre sí.



FACTURACIÓN Y RESULTADO NETO: A 30 de junio de 2026, el Inter es el equipo que cerró el ejercicio con la mayor facturación, 518 millones de euros, seguido de la Juventus, con 474,7 millones, y el Milan, con 464,6 millones. Estas cifras se tradujeron en unas pérdidas de 66 millones de euros para la Juventus y de 24 millones para el Milan, tras tres años de pequeños beneficios. El Inter, por su parte, volvió a registrar un beneficio de 23 millones de euros, aunque inferior al del ejercicio anterior.



OAKTREE Y MAROTTA GANAN EN INGRESOS: Desde la temporada 2021-2022, el presidente Beppe Marotta y la directiva italiana del Inter han apostado por impulsar el crecimiento de los ingresos a través de los resultados deportivos. La presencia constante en la Champions League, con dos finales disputadas, y la aportación de los ingresos del Mundial hace un año elevaron los ingresos deportivos, incluidos los premios de la UEFA, y los comerciales, como los patrocinios. También crecieron los procedentes del merchandising, del estadio y de la venta de entradas, hasta alcanzar los 485 millones de euros en la temporada 2025/2026. Por último, el impacto de la compraventa de jugadores en las cuentas del Inter fue muy reducido.



La ausencia de las competiciones europeas, en cambio, «obligó» al Milan a compensar la pérdida de ingresos con una importante aportación de la compraventa de jugadores: sus ingresos pasaron de 411 millones en 2024/2025 a «solo» 357 millones en 2025-2026. Algo similar ocurrió con la Juventus, a la que el dinero de la Champions no le bastó para reducir la necesidad de diversificar sus ingresos, que pasaron de 420 a 417 millones.

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COSTE DE LA PLANTILLA: La Juventus, al menos hasta el final de la pasada temporada, cuando Dusan Vlahovic aún estaba en el equipo, tenía la plantilla más cara tanto en salarios como en amortización de los fichajes. Aunque redujo el gasto salarial de 220 a 210 millones de euros, sigue siendo, con diferencia, el equipo con el mayor coste de plantilla: las amortizaciones subieron de 117 a 121 millones de euros.



Justo por debajo en gasto salarial se sitúa el Inter, que desembolsa 204 millones de euros al año por sus jugadores. Sin embargo, compensa ese coste con unas amortizaciones de «solo» 59 millones de euros, una cifra también ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. El Milan queda entre ambos en amortizaciones, con 95 millones de euros, mientras que su estrategia consiste en mantener bajo el gasto salarial, situado en «solo» 146 millones de euros y también a la baja respecto a 2024/25.

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PATRIMONIO NETO Y DEUDA FINANCIERA: GANA EL MILAN. La estrategia de Cardinale respecto al coste de la plantilla ya ha dado un giro drástico durante la temporada actual. Entretanto, esa línea ha permitido al Milan presentar unas cuentas mejores que las de los otros dos clubes en patrimonio neto y deuda financiera. El club no tiene deudas bancarias ni bonos en circulación, a diferencia del Inter y la Juventus. Por ello, su patrimonio neto es muy superior al de ambos: alcanza los 176 millones de euros, frente a una deuda financiera neta de 145 millones.

El patrimonio neto del Inter, de 10 millones, y el de la Juventus, de 12 millones, también son ligeramente positivos, aunque por motivos distintos. Para la Juventus fue vital una nueva ampliación de capital solicitada a Exor y desembolsada por John Elkann; en el caso del Inter, cuentan los beneficios de las dos últimas temporadas.

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LA JUVE GANA EN PATRIMONIO INMOBILIARIO: Por último, hay un dato que, según informa la Gazzetta dello Sport, sitúa a la Juventus por delante en la comparación de las estrategias de los tres clubes. Desde hace mucho tiempo es propietaria de todos los inmuebles más importantes para la estrategia de crecimiento de un club: el estadio, la sede, el centro de entrenamiento, los campos de las categorías inferiores en Vinovo, el JMedical y el JHotel, además del «creator lab». Su valor estimado es de 180 millones, aunque en el mercado podría triplicarse en caso de necesidad. Esa misma partida asciende a solo 37 millones de euros en el Milan, por sus centros deportivos y el terreno de San Donato, y a 26 millones en el Inter, por sus centros deportivos. La compra conjunta del área de San Siro y el proyecto del nuevo estadio harán crecer esa cifra para los dos clubes milaneses, pero no antes de 2031.