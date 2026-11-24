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Inter, Juventus y Milan, en riguroso orden alfabético, son los tres clubes más importantes de Italia, al menos por ahora, en términos económicos y de facturación. Inter y Milan, los dos clubes de la ciudad, han pasado a ser propiedad de fondos de inversión estadounidenses, RedBird Capitals y Oaktree, respectivamente, mientras que la Juventus sigue bajo el control de Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann.

Los tres clubes mueven cifras astronómicas, de gran importancia no solo para el fútbol italiano, sino también para el conjunto del país por la actividad económica que generan. Sin embargo, al analizar las cuentas cerradas el 30 de junio de 2025 y utilizarlas para trazar una tendencia estratégica, como ha hecho Gazzetta dello Sport, se observa que los tres clubes siguen enfoques tan interconectados como diferentes entre sí.



FACTURACIÓN Y RESULTADO NETO: A 30 de junio de 2026, el Inter es el equipo que cerró el año con la mayor facturación, 518 millones de euros, seguido de la Juventus, con 474,7 millones, y del Milan, con 464,6 millones. Según sus respectivas cuentas, la Juventus cerró con unas pérdidas de 66 millones de euros; el Milan, con un saldo de -24 millones tras tres años de pequeños beneficios; y el Inter volvió a registrar, aunque por debajo del ejercicio anterior, un beneficio de +23 millones de euros.



OAKTREE Y MAROTTA GANAN EN INGRESOS: Desde la temporada 2021-2022, el presidente Beppe Marotta y la directiva italiana del Inter han apostado por impulsar el crecimiento de los ingresos a través de los resultados deportivos. Su presencia constante en la Champions League, en la que ha llegado dos veces a la final, y la aportación de los ingresos del Mundial hace un año elevaron hasta los 485 millones de euros en la temporada 2025/2026 tanto los ingresos deportivos (premios de la UEFA, entre otros) como los comerciales (patrocinadores), además de los procedentes del merchandising, del estadio y de la taquilla. En cambio, el impacto de la compraventa de jugadores en las cuentas del Inter fue mínimo.



La ausencia de las competiciones europeas «obligó» al Milan a compensar los ingresos perdidos con una elevada aportación de la compraventa de jugadores, mientras sus ingresos pasaban de los 411 millones de la temporada 2024/2025 a «solo» 357 millones en la 2025-2026. Algo parecido le ocurrió a la Juventus: el dinero de la Champions no bastó para mitigar la necesidad de diversificar unos ingresos que pasaron de 420 a 417 millones.

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COSTE DE LA PLANTILLA: La Juventus, al menos hasta el final de la pasada temporada, cuando Dusan Vlahovic aún estaba en el equipo, tenía la plantilla más cara tanto en salarios como en amortizaciones de los futbolistas. Aunque redujo el gasto salarial de 220 a 210 millones de euros, sigue siendo, con mucha diferencia, el equipo con el mayor coste de plantilla: las amortizaciones subieron de 117 a 121 millones de euros.



Un poco por debajo en gasto salarial se sitúa el Inter, que desembolsa 204 millones de euros al año en sus jugadores. No obstante, lo compensa con unas amortizaciones de «solo» 59 millones de euros, una cifra también ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. El Milan ocupa una posición intermedia en amortizaciones, con 95 millones de euros, mientras que su estrategia consiste en mantener bajo el gasto salarial, que se situó en «solo» 146 millones de euros, por debajo del de la temporada 2024/25.

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PATRIMONIO NETO Y DEUDA FINANCIERA, GANA EL MILAN: La estrategia de Cardinale respecto al coste de la plantilla ya ha dado un giro drástico durante la temporada actual, pero, hasta entonces, esa línea de actuación había permitido al Milan presentar mejores cifras que los otros dos clubes en patrimonio neto y deuda financiera. El club no tiene deudas con bancos ni bonos en circulación, a diferencia del Inter y la Juventus. Por eso, su patrimonio neto es muy superior al de ambos: alcanza los +176 millones de euros, frente a una deuda financiera neta de 145 millones.

El patrimonio neto del Inter (+10 millones) y de la Juventus (+12 millones) también es ligeramente positivo, aunque por motivos distintos. Para la Juventus fue vital la nueva ampliación de capital solicitada a Exor y desembolsada por John Elkann; en el caso del Inter, han sido decisivos los beneficios de las dos últimas temporadas.

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LA JUVE GANA EN PATRIMONIO INMOBILIARIO: Por último, hay un dato que, según informa Gazzetta dello Sport, sitúa a la Juventus por delante de los otros dos clubes. Desde hace mucho tiempo, es propietaria de todos los inmuebles más importantes para la estrategia de crecimiento de un club: el estadio, la sede, el centro de entrenamiento, los campos de las categorías inferiores en Vinovo, el JMedical, el JHotel y el «creator lab». Su valor estimado es de 180 millones, aunque en el mercado podría triplicarse si fuera necesario. Esa misma partida asciende a solo 37 millones de euros en el Milan (los centros deportivos y los terrenos de San Donato) y a 26 millones en el Inter (los centros deportivos). La compra conjunta de la zona de San Siro y el proyecto del nuevo estadio harán crecer esa cifra para los dos clubes milaneses, pero no antes de 2031.