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Juventus: Carnevali, Frattesi y Muharemovic; Kolo Muani podría volver

ROMA – Giovanni Carnevali inicia su etapa en la Juventus tras doce años exitosos en el Sassuolo. Ya trabaja en la Continassa para reforzar al equipo, que busca volver a la Champions. Según Sisal y Snai, los analistas apuntan al defensa Tarik Muharemovic (2,50) y al centrocampista Davide Frattesi (4,50), ambos del Sassuolo, como primeros objetivos.En el mercado internacional sobresale Randal Kolo Muani, de regreso a Italia, con cuota 2,00, y Kim Min Jae, ex Nápoles, a 3,50. En defensa, seduce John Stones, que dejó el Manchester City tras diez años; su fichaje se paga a 16,00.