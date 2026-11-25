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Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Allianz Stadium

La Juventus recibe al Omonia Nicosia en el Allianz Stadium de Turín en una nueva jornada de la fase de liga de la Europa League.

La Juventus afronta su compromiso europeo después de golear 4-0 al Venezia en la Serie A. La victoria llegó en la segunda parte, tras una primera mitad marcada por los pitos de la afición local.

Luciano Spalletti cambió el partido en el descanso y llegaron los goles de Woltemade, Koopmeiners, Cabal y Kolo Muani. En Europa, la Juventus ocupa el quinto puesto de la clasificación.

El Omonia, entrenado por Henning Berg, llega a Turín tras empatar 1-1 contra el APOEL en liga. En su último encuentro europeo, el 5 de noviembre, el conjunto chipriota perdió 3-1 ante el NEC Nijmegen.

El equipo visitante ocupa la decimoctava posición en la Europa League y busca puntos importantes en un desplazamiento en el que el pronóstico no le favorece.

A continuación encontrarás el canal de TV, las opciones para verlo en directo por streaming y toda la información útil para seguir el partido.

Noticias de los equipos

Por el momento no hay información disponible sobre la posible alineación, las lesiones y las sanciones de la Juventus, entrenada por Luciano Spalletti. Habrá novedades cuando se acerque la hora de inicio.

La situación es la misma para el Omonia de Henning Berg: no hay datos oficiales sobre su alineación, sus bajas ni sus sancionados. Actualizaremos esta sección en cuanto haya novedades.

Estado de forma

La Juventus ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el 4-0 ante el Venezia en la Serie A del 22 de noviembre. Antes llegaron el 2-2 contra la Fiorentina, la victoria por 2-1 a domicilio ante el AZ Alkmaar en la Europa League, el 2-0 al Napoli y la derrota por 2-0 en Génova. Su balance total es de 11 goles a favor y 5 en contra.

El Omonia registra una victoria, un empate y tres derrotas en el mismo periodo. Su último partido fue el 1-1 ante el APOEL en liga. Antes se produjeron el 2-0 a domicilio contra el Anorthosis, la derrota por 3-1 ante el NEC Nijmegen en la Europa League, el 2-0 al AEL Limassol y el 2-0 encajado ante el AEK Larnaca. El conjunto chipriota ha marcado 5 goles y ha recibido 7.

Precedentes

El último precedente se remonta al 30 de septiembre de 1999, cuando la Juventus ganó 5-0 en Turín en la Europa League. En el partido de ida, el 16 de septiembre de 1999, la Juventus se había impuesto 5-2 en casa del Omonia Nicosia. En los dos enfrentamientos disponibles, la Juventus ha ganado siempre, con 10 goles a favor y 2 en contra.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, la Juventus ocupa el quinto puesto, mientras que el Omonia Nicosia está en la decimoctava posición.