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Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Allianz Stadium

La Juventus recibe al Omonia Nicosia en el Allianz Stadium de Turín en una nueva jornada de la fase de liga de la Europa League.

La Juventus afronta el compromiso europeo después de endosarle un 4-0 al Venezia en la Serie A. La victoria llegó en la segunda parte, tras una primera mitad marcada por los silbidos de la afición local.

Luciano Spalletti cambió el rumbo del partido en el descanso y llegaron los goles de Woltemade, Koopmeiners, Cabal y Kolo Muani. En Europa, la Juventus ocupa el quinto puesto de la clasificación.

El Omonia, entrenado por Henning Berg, llega a Turín tras empatar 1-1 contra el APOEL en liga. En su último partido europeo, el 5 de noviembre, el equipo chipriota perdió 3-1 ante el NEC Nijmegen.

El conjunto visitante es decimoctavo en la clasificación de la Europa League y busca puntos importantes en una salida que se presenta complicada.

A continuación encontrarás el canal de televisión, las opciones para verlo en directo por streaming y toda la información útil para seguir el encuentro.

Novedades de los equipos

Por el momento no hay información disponible sobre la posible alineación, las lesiones y las sanciones de la Juventus, entrenada por Luciano Spalletti. Habrá novedades cuando se acerque el inicio del partido.

La situación es la misma para el Omonia de Henning Berg: no hay datos oficiales sobre la alineación, las bajas o los futbolistas sancionados. Actualizaremos esta sección en cuanto haya novedades.

Estado de forma

La Juventus ha conseguido tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el 4-0 ante el Venezia en la Serie A del 22 de noviembre. Antes llegaron el 2-2 contra la Fiorentina, la victoria por 2-1 a domicilio frente al AZ Alkmaar en la Europa League, el 2-0 ante el Napoli y la derrota por 2-0 en Génova. Su balance global es de 11 goles a favor y 5 en contra.

El Omonia suma una victoria, un empate y tres derrotas en el mismo periodo. Su último partido fue el 1-1 contra el APOEL en liga. Antes llegaron el 2-0 a domicilio ante el Anorthosis, la derrota por 3-1 frente al NEC Nijmegen en la Europa League, el 2-0 ante el AEL Limassol y la derrota por 2-0 frente al AEK Larnaca. El equipo chipriota ha marcado 5 goles y ha encajado 7.

Precedentes

El último precedente se remonta al 30 de septiembre de 1999, cuando la Juventus ganó 5-0 en Turín en la Europa League. En el partido de ida, el 16 de septiembre de 1999, la Juventus se había impuesto por 5-2 en casa del Omonia Nicosia. Así, la Juventus ha ganado los dos enfrentamientos registrados, con 10 goles a favor y 2 en contra.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, la Juventus ocupa el quinto puesto, mientras que el Omonia Nicosia es decimoctavo.