Juventus, contactos directos con el Besiktas por Miretti: es una primera opción para Italiano

Contactos avanzados en curso entre Juventus y Besiktas por Fabio Miretti. Ambos clubes están negociando en estas horas y están valorando la fórmula definitiva de la operación. El club turco ha propuesto un préstamo con opción de compra a la Juventus por el centrocampista nacido en 2003.

Vincenzo Italiano sigue mirando con atención al campeonato italiano y ha puesto en el punto de mira a Miretti, que la pasada temporada sumó 1 gol y 3 asistencias en 31 partidos entre todas las competiciones con la camiseta de la Juventus.





Miretti ha dado el visto bueno al Besiktas.