¿Qué juveniles se sumarán a la pretemporada 2021 de River?

Cinco jóvenes tendrán su primera pretemporada con el Millonario y en Goal te los presentamos.

Marcelo Gallardo es un entrenador que se destaca, entre otras cosas, por darles lugar a los jóvenes (ya hizo debutar a 39) y esta nueva pretemporada de River no será una excepción. Cuando el plantel Millonario comience sus trabajos de invierno a mediados de mes y, probablemente, viaje a Estados Unidos, habrá cinco caras nuevas.

En realidad, no serán tan nuevas porque cuatro de los futbolistas que harán su primera pretemporada ya tuvieron su 'apurado' debut en Primera División a causa de la ola de contagios de coronavirus que sufrió River a final del semestre, mientras que el restante ya firmó su primer contrato profesional. Sin embargo, será la primera vez que trabajen con el resto del plantel en una preparación previa al comienzo del semestre. En Goal te los presentamos.

TOMÁS LECANDA

Zaguero central categoría 2002, llegó al club cuando tenía sólo once años y con el tiempo empezó a ser señalado como una de las principales promesas riverplatenses. De buen porte físico, capacidad técnica y fuerte en el juego aéreo, el propio jugador se define como "un defensor central veloz, con buena marca y que le gusta salir jugando con la pelota" , además de identificarse con Lucas Martínez Quarta, con quien muchos lo comparan. Ante la gran cantidad de bajas por coronavirus que sufrió en la recta final de la fase de grupos de la Libertadores 2021, Gallardo recurrió a Lecanda, que debutó -y como titular- ante Independiente Santa Fe en el inolvidable partido que tuvo a Enzo Pérez como arquero. Una semana después volvió a estar desde el arranque en la caída contra Fluminense.

FELIPE PEÑA BIAFORE

Al igual que Lecanda, tuvo que debutar 'de urgencia' ante Santa Fe por las bajas que sufrió River por coronavirus. Mediocampista central categoría 2001, de buen trato de pelota, visión de juego y siempre bien posicionado y prolijo, en sus primeros minutos en Primera dejó en claro por qué Gallardo ya lo tenía en la mira en la Reserva. También estuvo en cancha los 90 minutos contra el Fluminense y se perfila como una variante para el intenso semestre que se le viene al Millonario.

TOMÁS GALVÁN

Enganche de la Reserva, categoría 2000, fue uno de los elegidos por Gallardo para integrar el banco de suplentes ante Boca, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, e ingresó en el complemento haciendo su debut oficial. Su actuación en la Bombonera conformó al cuerpo técnico y a los hinchas, ya que se mostró suelto, encarador y con buena técnica cada vez que le tocó intervenir. En un puesto donde no abundan las alternativas, el Muñeco buscará con Galván sumar más variantes ofensivas.

DANIEL LUCERO

El atacante nacido en 2002 también debutó en el Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Todavía no tiene contrato, pero probablemente no tarden en empezar las charlas luego de los cinco goles en cuatro partidos que convirtió con la Reserva en sus últimas presentaciones. "Me gusta estar siempre en contacto con la pelota, tirar muchas diagonales al espacio, tirarme atrá para jugar, ser una opción para mis compañeros. Y obviamente siempre que pueda hacer goles, bienvenido sea", se describió en delantero, en declaraciones a la Página Millonaria.

FLABIÁN LONDOÑO BEDOYA

Delantero colombiano categoría 2000, goleador y con potencial para convertirse en la próxima apuesta juvenil de Gallardo, su nombre suena cada vez con más fuerza por sus destacadas actuaciones en la Reserva y en River no son pocos los que ya lo imaginan como el reemplazante de Rafael Borré. En mayo firmó contrato hasta diciembre de 2024 y, aunque no trascendió de forma oficial, la cláusula de rescisión sería de 25 millones de euros. "Tengo varias cosas de Falcao, como el juego aéreo, el manejo de los dos perfiles y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy 'el nuevo Falcao' me llena de motivación. Quiero hacer una buena carrera y ojalá pueda ser un poquito como él, nada más", se describió en una entrevista con As Colombia. Fiel a su estilo, el Muñeco quiere llevarlo de a poco.