Según un informe de Bild , el RB Leipzig se metió de manera espontánea en la puja por el delantero de 21 años, pero sus avances no tuvieron éxito. En realidad, el Leipzig quería reforzar su ataque con Fisnik Asllani, del TSG Hoffenheim. Los dos clubes ya se habían puesto de acuerdo en una cifra de traspaso de 25 millones de euros, pero el viernes Asllani no superó el reconocimiento médico.

Sin embargo, a esas alturas el traspaso de Pejcinovic de Wolfsburgo a Stuttgart ya no corría peligro. El director general del Wolfsburgo, Dieter Hecking, lo confirmó el sábado al margen del empate 0-0 en el inicio de la 2. Bundesliga contra el 1. FC Kaiserslautern: "Hemos llegado a un acuerdo con un club".

Según Bild , Pejcinovic se marcha a Stuttgart por 25 millones de euros y no se habrían pactado posibles bonus. Pejcinovic pasará a cobrar 2,5 millones de euros al año. El contrato es válido hasta 2031 y no incluye cláusula de rescisión. Pejcinovic ya habría viajado a Stuttgart el domingo y el lunes pasará el reconocimiento médico. Además del Leipzig, el Oporto también intentó ficharlo sin éxito.

Pejcinovic, uno de los pocos puntos positivos del Wolfsburgo

Pejcinovic fue uno de los pocos puntos positivos del Wolfsburgo en la pasada temporada, que terminó con el primer descenso del club a la 2. Bundesliga. Marcó doce goles en 34 partidos entre todas las competiciones. Su contrato todavía habría sido válido hasta 2029.

El muniqués de nacimiento se incorporó al VfL en el verano de 2022 procedente del FC Augsburgo por unos modestos 1,25 millones. Después de una cesión al entonces equipo de la 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf, Pejcinovic terminó por explotar la temporada pasada.