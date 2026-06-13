Justin Kluivert habla de sus posibilidades en el Mundial: «Quizá eso funcione mejor para la selección holandesa»

Justin Kluivert se recuperó a tiempo de su lesión y fue convocado por la selección holandesa para el Mundial. El centrocampista ofensivo del AFC Bournemouth quiere brillar con la «Oranje», aunque sabe que la competencia en el medio campo es dura. Aun así, ve oportunidades.

Se espera que el seleccionador, Ronald Koeman, alinee el domingo a Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders ante Japón, aunque aún no está confirmado.

La mayor duda es Reijnders, ya que Kluivert, quien antes brilló con el 10, presiona por un lugar.

«Koeman ha hablado con todos sobre su papel, sobre cómo lo ve en este momento», cuenta Kluivert a Vandaag Inside. «Para el primer partido contra Japón, pero también para más adelante en el torneo. Para que cada uno conozca un poco su lugar en el equipo».

«También me ha dado claridad al respecto», cuenta Kluivert. «Acepto mi papel en el equipo y en cada papel lo doy todo. Simplemente hay que demostrarlo. La certeza (sobre el tiempo de juego, nota del editor) nunca te la da un entrenador».

“Siempre trabajo muy duro”, añade el jugador de 27 años, nacido en Zaandam. “Me daría pena, pero el interés del equipo es lo primero; después viene el mío”. Kluivert sabe que puede aportar algo distinto: “Tenemos varias opciones en el centro del campo”.

«Se habla mucho del mediocampo de ensueño: Frenkie, Gravenberch y Tijjani, pero también hay otras opciones, como yo. Quizá eso funcione mejor para la selección holandesa; todos somos buenos, así que es difícil decidir».

Para cerrar, Kluivert resume sus virtudes: «Siempre he sido delantero, así que soy directo. Pienso en el futuro, y esa es mi fortaleza: velocidad, profundidad e intensidad».