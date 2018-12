Justin Kluivert, el extremo NxGn de la Roma que podría opacar a su ilustre padre

El traspaso del joven holandés desde el Ajax a la capital italiana es la siguiente etapa que puede competir con la de Patrick, su progenitor.

Puede que tenga muchas expectativas que cumplir, pero Justin Kluivert no ha mostrado signos de estar sofocado por el peso que lleva su nombre.

Tras su llegada al primer equipo del Ajax en 2017, el hijo del ex delantero del Barcelona Patrick incrementó su desarrollo y resultados, anotando 10 veces y produciendo cinco asistencias en 2017/18.

Su estilo directo de juego fue evidenciado por las estadísticas: durante 2017/18, Kluivert promedió casi tres tiros y regates por juego, mientras que también ejecutó 1.5 pases clave por juego en todas las competiciones.

Dicha producción siempre iba a despertar el interés de los clubes más altos en la cadena alimentaria del fútbol. Se dijo que Manchester United, Barcelona y el Arsenal estaban vigilando al joven, pero fue la Roma quien eventualmente contrató sus servicios por una tarifa de 17 millones de euros.

El joven de 19 años ya suma dos partidos internacionales para Holanda; Kluivert también ha sido titular siete veces en la Serie A y en la Champions League, y se convirtió en el anotador más joven para la Roma en la historia de la UCL (19 años, 150 días) cuando anotó contra el Viktoria Plzen.

A pesar de su papel periférico, Kluivert ha tenido un comienzo alentador con los Giallorossi, especialmente en la competición de clubes más importante de Europa: ha ejecutado 1.8 pases clave y 2.3 regates por juego en sus cuatro apariciones, y pronto podrá probarse contra el Lo mejor del continente en las fases de eliminación directa del próximo año.

Ser titular habitual estará en su mente para 2019, pero Kluivert ciertamente está disfrutando de su tiempo en la capital italiana, donde siente que se está beneficiando bajo la tutela del entrenador Eusebio di Francesco y el líder del club Daniele de Rossi.

"Él [Di Francesco] me ha dado mucho", dijo Kluivert. "Un excelente entrenador del que he aprendido mucho. Me aconseja que use mi velocidad. Tengo que usar eso para que sea difícil para mis oponentes".

"Él [Rossi] también ha sido muy importante para mí. Cuando vine aquí, él estaba de vacaciones. Sin embargo, inmediatamente envió un mensaje para darme la bienvenida. Eso me motivó. Es un fenómeno, dentro y fuera del campo. Es un honor poder jugar con él. También puede hablar inglés bien, así que le hablo mucho".

Se habla de que Kluivert podría seguir algún día los pasos de su padre y unirse al Barcelona, ​​pero Patrick, ahora parte del cuerpo técnico de Camerún, cree que su hijo se encuentra en el mejor lugar para su desarrollo, aunque tenía muchas esperanzas de que se quedara en el Amsterdam ArenA por un año más.

"Estoy muy satisfecho con lo que está haciendo", dijo Patrick. “Creo que [Manchester] United hubiera sido un salto demasiado grande. Roma es un club importante, pero las presiones son menores.

"No habla mucho, pero es alguien que sabe escuchar y está motivado. Me hubiera gustado que se quedara en el Ajax un año más, pero él eligió por sí mismo. Creo que la Roma es una buena solución.

“La Roma no debe ganar por la fuerza y es un club que está acostumbrado al buen fútbol. Es el lugar ideal para Justin en este momento. Después, ¿quién no sueña con Barcelona? Pero el fútbol italiano se está poniendo al día y Justin puede aprovecharlo".

El 2018 ha sido un año lleno de éxitos para Kluivert, que parece estar listo (y tiene la oportunidad, gracias a la progresión en la Liga de Campeones de la Roma) de conquistar el mundo del fútbol en 2019.