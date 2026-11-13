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Justin Kluivert debutó con la selección de Países Bajos en 2018. Ocho años después, el centrocampista suma catorce partidos internacionales. «Son muy pocos», concluye el jugador del Bournemouth en una entrevista con Voetbal International.

Kluivert debutó con la selección neerlandesa cuando jugaba en el Ajax. «En 2018 me lo había imaginado de otra manera. Pero sigo aquí. Cada uno recorre su propio camino. Unos son algo más fáciles que otros», recuerda al repasar los últimos años.

«No he recorrido el camino ideal», reconoce Kluivert con autocrítica. «Pero eso también tiene algo bonito: no hace falta recorrer el camino ideal para conseguir algo».

Kluivert aún espera su primer gol con la selección de Países Bajos. El mediapunta sabe muy bien que ya es hora de marcar en un partido internacional.

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«Recuerdo un partido internacional en el que nos pitaron un penalti y, por supuesto, yo también quería lanzarlo. Pero tenemos una lista y Memphis es el primer lanzador cuando está, así que hizo bien en tirarlo él mismo», explica Kluivert sobre por qué todavía no ha marcado con la selección.

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Kluivert, que juega en la Premier League, estuvo cerca en varias ocasiones. «Por ejemplo, en el partido en casa contra Malta, en Groningen. Rematé por encima del larguero tras un buen centro. Entonces pensé: "¿Pero qué es esto?". Así que sí, tengo ganas de marcar».

Kluivert se perdió el anterior parón de selecciones por una lesión. Sus últimos minutos con la selección neerlandesa se remontan al 30 de junio, cuando Marruecos se impuso en dieciseisavos de final tras una tanda de penaltis.

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El centrocampista, que también puede jugar de delantero, fue uno de los futbolistas que fallaron desde los once metros. En parte por ello, Países Bajos quedó eliminado y Ronald Koeman dejó el cargo de seleccionador.

Kluivert debe demostrar ahora su valía ante Xavi. Sin embargo, está por ver si el exjugador del Ajax logrará hacerse pronto con un puesto de titular en la selección neerlandesa.

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Xavi parece dispuesto a alinear el viernes contra Grecia a Frenkie de Jong, Joey Veerman y Tijjani Reijnders en el centro del campo. En ese caso, Kluivert empezará en el banquillo.

Kluivert tampoco parece tener opciones en la delantera. En principio, Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo saldrán de inicio.