Justificación polémica del Comité de Árbitros sobre la no expulsión de Arda Güler ante el Sevilla

El Comité Técnico de Árbitros de España zanjó la polémica en torno a la petición del Sevilla de expulsar al turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, durante el enfrentamiento entre ambos equipos que terminó con victoria del club blanco por (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu, después de que su acción con Peque en el minuto 24 provocara las protestas del conjunto andaluz.

El periodista Héctor González señaló, a través de la emisora "Cadena SER", que el Comité Técnico de Árbitros no abrió una investigación adicional sobre el incidente, al no existir pruebas concluyentes que demuestren que Güler cometió una conducta violenta merecedora de expulsión, pese a la insistencia del Sevilla en que el jugador del Real Madrid dio un codazo a su rival.

Güler y Peque se enredaron durante un ataque del Real Madrid, ya que el jugador del Sevilla sujetó a su rival, antes de que el futbolista turco respondiera con su brazo izquierdo, y el videoarbitraje (VAR) no intervino para revisar la jugada, como tampoco el árbitro Mateo Busquets Ferrer señaló una infracción sancionable.

González recogió de fuentes arbitrales que la tecnología de vídeo depende de las cámaras utilizadas en la producción televisiva, y explicó que su no intervención se debe a la ausencia de pruebas claras que permitan acreditar el incidente de forma concluyente.

Kike Salas, jugador del Sevilla, había protestado por la no expulsión de Güler durante su intervención con la cadena "Movistar" entre los dos tiempos, mientras que Luis García, director técnico del conjunto andaluz, volvió a expresar su queja en la conferencia de prensa posterior al partido.

García dijo que su equipo necesitaba jugar ante 10 jugadores, al considerar que la acción merecía la tarjeta roja, en un momento en el que la decisión arbitral generó una amplia polémica tras la abultada derrota.

Mourinho pide pruebas a los críticos

Por su parte, José Mourinho, director técnico del Real Madrid, rechazó sumarse a las acusaciones dirigidas a Güler, y aseguró que no vio ninguna prueba en imágenes que demuestre con claridad que su jugador cometió una infracción merecedora de expulsión.

El entrenador portugués dijo que pidió a quienes le rodean, incluidos los miembros de su cuerpo técnico, que le facilitaran las imágenes en las que se basan los críticos del jugador, pero no pudo encontrar una toma clara que confirme lo que se dice sobre el incidente.

Mourinho añadió que no dudaría en reconocer la existencia de un error que beneficie a su equipo si apareciera una prueba clara, pero insistió en que no puede juzgar un hecho del que no ha visto nada que acredite que ocurrió, y se preguntó por el motivo de centrarse en una jugada sobre la que no hay pruebas determinantes.