Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jurriën TimberGetty
Jeroen van Poppel

Traducido por

Jurriën Timber se pronuncia de repente durante el partido con un tuit revelador sobre un jugador de la selección holandesa

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup

Jurriën Timber, defensa del Arsenal que se perderá el Mundial por una lesión en la ingle, disfrutó el sábado por la noche del partido de la selección holandesa y mostró en redes sociales su admiración por Brian Brobbey, autor de los dos goles en los primeros veinte minutos ante Suecia.

Holanda comenzó con fuerza y se adelantó 2-0 en 20 minutos gracias a dos tantos de Brobbey.

El primero llegó a los cinco minutos: Cody Gakpo centró desde la izquierda y Brobbey remató a bocajarro.

A los 17 minutos, Denzel Dumfries centró y Brobbey remató con fuerza para hacer el 3-0.

Suecia respondió con una ocasión de Viktor Gyökeres, pero el portero Bart Verbruggen salvó a su equipo. Holanda mantuvo el dominio y la presión sobre los escandinavos.

World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Holanda crest
Holanda
HOL
World Cup
Japan crest
Japan
JPN
Suecia crest
Suecia
SWE

Timber, que veía el partido por televisión, reaccionó al instante.

En X, el defensa del Arsenal escribió: «Brian ha llegadogggg».



Anuncios