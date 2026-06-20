Jurriën Timber se pronuncia de repente durante el partido con un tuit revelador sobre un jugador de la selección holandesa

Jurriën Timber, defensa del Arsenal que se perderá el Mundial por una lesión en la ingle, disfrutó el sábado por la noche del partido de la selección holandesa y mostró en redes sociales su admiración por Brian Brobbey, autor de los dos goles en los primeros veinte minutos ante Suecia.

Holanda comenzó con fuerza y se adelantó 2-0 en 20 minutos gracias a dos tantos de Brobbey.

El primero llegó a los cinco minutos: Cody Gakpo centró desde la izquierda y Brobbey remató a bocajarro.

A los 17 minutos, Denzel Dumfries centró y Brobbey remató con fuerza para hacer el 3-0.

Suecia respondió con una ocasión de Viktor Gyökeres, pero el portero Bart Verbruggen salvó a su equipo. Holanda mantuvo el dominio y la presión sobre los escandinavos.

Timber, que veía el partido por televisión, reaccionó al instante.

En X, el defensa del Arsenal escribió: «Brian ha llegadogggg».







