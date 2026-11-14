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Jurgen Klopp ha instado a Alemania a asumir su creciente condición de potencia europea tras imponerse con autoridad por 3-1 a Serbia en la Liga de Naciones. El exentrenador del Liverpool elogió la disciplina táctica y la intensidad de su equipo, que dio un paso más hacia los cuartos de final.

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Klopp analiza la actuación dominante

Alemania dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Liga de Naciones el jueves por la noche al imponerse con comodidad a Serbia por 3:1 a domicilio. Al analizar la actuación dominante, Klopp insistió en que sus jugadores deben empezar a reconocer su propio potencial mientras siguen evolucionando bajo su dirección. El resultado deja a Alemania en una posición sólida en su grupo y desplaza la atención hacia un último partido decisivo en Berlín.

«El equipo hizo un partido realmente, realmente fantástico», declaró Klopp a Sky Germany. «Creo que tenemos que acostumbrarnos a que somos realmente buenos, a que podemos ser realmente buenos. Para valorarlo como es debido: por supuesto que hoy podríamos haber marcado más goles. Pero les acabo de decir a los chicos: “Ahora mismo eso no me importa demasiado”. Porque no podemos decir: “Estamos iniciando procesos y una evolución” y luego, cada vez que echamos un vistazo, pensar: “Ya deberíamos estar más avanzados”. Incluso nosotros mismos, no solo los de fuera, nosotros mismos».

Elogia el control total en un ambiente hostil en Serbia

Klopp elogió a su equipo por salir indemne de un ambiente hostil a domicilio y destacó su serenidad cuando aumentó la tensión. Pese a enfrentarse a una Serbia que atraviesa dificultades en un partido conocido por su complicación, el técnico alemán se mostró encantado de que su plantilla evitara lesiones que pudieran pasarle factura mientras marcaba el ritmo de principio a fin.

«Hoy estuvimos extraordinariamente bien en muchos momentos y se lo pusimos muy difícil a Serbia, que desde luego no atraviesa su mejor momento. Y, aun así, en partidos así puedes hacerte mucho daño, pero nosotros no nos hicimos ninguno. Muchas secuencias fueron maravillosas. Con el balón encontramos soluciones y dominamos. La presión tras pérdida fue extraordinaria. La intensidad, máxima. Así que, por mi parte, fue un partido realmente, realmente bueno», añadió el estratega.

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La agresividad rompió el ritmo de Alemania

El entrenador admitió que su equipo perdió el ritmo tras el descanso, en una segunda parte menos dinámica, y señaló que sus rivales salieron con mucha más agresividad. Aunque sus jugadores intentaron retomar el partido donde lo habían dejado, el exentrenador del Liverpool reconoció que limitarse a mantener lo que estaban haciendo resultó difícil ante un equipo obligado a cambiar por completo su planteamiento. No obstante, se apresuró a elogiar a Brajan Gruda por intervenir con calma para sofocar el breve resurgimiento rival antes de que el partido se descontrolara.

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«Salieron y fueron más agresivos. Nos faltó ritmo. Por supuesto, se notaba que queríamos mantenerlo, pero una parte no ayuda si solo quieres seguir como antes. Los otros, sencillamente, tenían que hacerlo todo de otra manera. Esa es la tarea más fácil. Pero Brajan apagó con calma ese breve conato. Y entonces llegaron las tarjetas rojas. La cosa se complicó un poco. Me alegro de que saliéramos de allí sin lesiones. Simplemente, una buena noche», explicó.

La vista puesta en la «final» de Berlín

Con ocho puntos ya sumados en el grupo, Alemania se encuentra en una posición sólida para pasar de ronda mientras se prepara para un duelo crucial contra Países Bajos en Berlín. La plantilla ve el próximo encuentro como una «final», ya que una victoria le garantizaría una plaza en la siguiente ronda. Klopp destacó la importancia de demostrar al mundo del fútbol que la selección ha evolucionado y vuelve a ser un rival a tener en cuenta.

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«Hoy estamos donde debemos estar. La primera tarea es que el mundo exterior vea que sabemos jugar. Queríamos clasificarnos para esta final en Berlín y ahora la tenemos. Estamos aquí para demostraros a todos los de fuera que el fútbol alemán va bien, está en buenas manos, tenemos buenos jugadores y estamos pisando el acelerador. Y después tenemos partidos una y otra vez y queremos demostrar que hemos aprendido, que hemos evolucionado juntos, y eso sin duda estuvo ahí. Pero nunca sabes de antemano si también se verá en el partido», concluyó Klopp.