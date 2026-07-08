Junto a una leyenda del Real Madrid, Jesús renuncia a dos tercios de su salario en el Al-Nassr por Portugal

El portugués Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr, renunció a dos tercios de su salario para dirigir a su selección.

La Federación Portuguesa destituyó al español Roberto Martínez tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 ante España.

Según el diario luso «Ábula», Jorge Jesús será el nuevo seleccionador de la «Brasil de Europa» con un contrato de cuatro años que concluirá tras el Mundial 2030, que Portugal coorganizará con España y Marruecos.

La Federación Portuguesa ultima los detalles para anunciarlo antes del domingo.

Jesús, que ha rechazado otras ofertas, aceptó el cargo pese a cobrar unos 4 millones de euros, frente a los 12 que ganaba en Arabia Saudí.

Además, se llevará a su equipo técnico: João de Deus y Fábio Jesús (ayudantes), Márcio Sampaio (preparador físico) y Rodrigo Araújo y Gil Henrique (analistas).

Se espera que Ricardo Carvalho siga como asistente y Ricardo como entrenador de porteros, aunque aún no está confirmado.

Además, Jesús quiere incorporar a Pepe, exjugador del Real Madrid, tras su retirada oficial tras la Euro 2024.

Se rumoreó su regreso al Real Madrid con José Mourinho, pero lo rechazó.

Jesús confía en que Pepe acepte sumarse a la selección para aprovechar su amplia experiencia internacional (141 partidos con Portugal) y su autoridad en el vestuario.