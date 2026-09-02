El jugador brasileño Richarlison presiona a su club, el Tottenham, para fichar por el turco Trabzonspor.

El Trabzonspor atraviesa un mal momento en cuanto a resultados, tras perder 0-4 ante el Ferencváros húngaro en la vuelta de la fase de clasificación de la Europa League, además de haber dejado escapar 5 puntos en las primeras 3 jornadas de la liga turca.

El periodista turco Yağız Sabuncuoğlu escribió a través de su cuenta en X: "Richarlison ha alcanzado un acuerdo verbal con el Trabzonspor".

Y añadió: "El jugador brasileño quiere fichar por el Trabzonspor y está presionando a su club inglés para que acepte la oferta presentada por el club turco".

Al mismo tiempo, el sitio "The Athletic" señaló que Richarlison, de 29 años, afronta un futuro incierto con el Tottenham, tras el fracaso de una operación propuesta para su regreso al Everton.

El Trabzonspor también realizó un intento fallido de fichar a Richarlison durante las últimas veinticuatro horas.

Tras su intento fallido, no está claro si el Trabzonspor hará otro intento para incorporar al jugador o no.

A pesar de que el plazo de fichajes en Inglaterra ya ha finalizado, los clubes turcos todavía pueden fichar jugadores hasta el próximo viernes.

En caso de que Richarlison se marche al Trabzonspor, coincidirá con el jugador egipcio Mohamed Salah, quien se unió al equipo turco tras su legendaria etapa con el Liverpool.

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