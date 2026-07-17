Lamine Yamal, estrella de España, ha confirmado que estará en la final del Mundial 2026 ante Argentina, junto a Pedro Porro.

La final contra Argentina se disputará el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A 48 horas del encuentro, ambos se ejercitaron hoy viernes con el grupo, según confirmó el periodista español Alfredo Martínez.

Así, ambos estarán listos para la final tras las dudas generadas por su ausencia del jueves.

El martes, en semifinales, contribuyó al 2-0 sobre Francia al provocar el penalti del primer gol y completó todo el partido.

El jugador de 19 años solo ha marcado un gol en este Mundial, en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudí en la segunda jornada.