Junto a Marruecos y Argelia, Inglaterra añade a Ghana a su lista histórica en el Mundial

Inglaterra batió su récord en el Mundial al empatar 0-0 con Ghana ayer, en la segunda jornada del grupo. Ahora suma 13 partidos sin goles en la historia de la Copa, la cifra más alta de cualquier selección.

Lee también

¿Marruecos o Brasil? Koeman habla del próximo rival de Holanda

El seleccionador de Irán afirma: «Nos tratan injustamente en el Mundial... y el partido contra Egipto será una excepción».

Su primer 0-0 fue ante Brasil en 1958, seguido de empates sin goles frente a Bulgaria (1962) y Uruguay (1966), según Opta.

En 1982 firmó dos 0-0: ante Alemania Federal y España; luego repitió marcador frente a Marruecos en 1986.

En 1990 empató con Holanda, en 2002 con Nigeria y en 2006 con Portugal.

En 2010 igualó 0-0 con Argelia y en 2014 con Costa Rica.

En 2022 igualó sin goles ante Estados Unidos y, en 2026, repitió resultado frente a Ghana.



