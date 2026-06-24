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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Junto a Marruecos y Argelia, Inglaterra añade a Ghana a su lista histórica en el Mundial

Panamá vs Inglaterra
Panamá
Inglaterra
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Inglaterra vs Ghana
Ghana
Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
Algeria vs Austria
Algeria
Austria
Panamá
Inglaterra
EE. UU.
Ghana
Marruecos
Haití
Argelia
Austria

La selección inglesa no logró marcar ningún gol contra Ghana

Inglaterra batió su récord en el Mundial al empatar 0-0 con Ghana ayer, en la segunda jornada del grupo. Ahora suma 13 partidos sin goles en la historia de la Copa, la cifra más alta de cualquier selección.

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Su primer 0-0 fue ante Brasil en 1958, seguido de empates sin goles frente a Bulgaria (1962) y Uruguay (1966), según Opta.

En 1982 firmó dos 0-0: ante Alemania Federal y España; luego repitió marcador frente a Marruecos en 1986.

En 1990 empató con Holanda, en 2002 con Nigeria y en 2006 con Portugal.

En 2010 igualó 0-0 con Argelia y en 2014 con Costa Rica.

En 2022 igualó sin goles ante Estados Unidos y, en 2026, repitió resultado frente a Ghana.


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