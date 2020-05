Junior reacciona a la posibilidad que Julio Comesaña no pueda dirigir

Tanto el técnico uruguayo como la dirigencia del club preparan alternativas para que el equipo no se afecte.

Luego de conocerse en detalle el protocolo de Dimayor para reiniciar el fútbol profesional y que en uno de los puntos se contempla que las personas mayores de 70 años no podrán ser parte de la reactivación, afectando a Julio Avelino Comesaña, tanto el técnico, como el club entregaron sus opiniones al respecto y adelantaron las posibles medidas que ejecutarían para intentar reversar la decisión.

Como era de esperarse y en declaraciones a RCN Radio, Comesaña se mostró en desacuerdo y algo disgustado con la explicación que la División Mayor le entregó al Ministerio de Salud al respecto: "Yo me voy a defender de eso, porque yo no estoy enfermo ni tengo nada. Ni tengo pre-existencias, ni tengo nada. Que me revisen a mi. ¿Cómo me van a dejar en mi casa encerrado? ¿Qué quieren, matarme en vida a mi? Yo me defenderé con lo que tenga para defenderme".

Incluso habló de recurrir a medidas legales e invocar su derecho al trabajo en caso tal que no se le permita ejercer su cargo al frente del equipo barranquillero: "Cuando eso ocurra, (tomaré) las (medidas legales) que sean necesarias. Tengo derecho al trabajo, estoy sano, más sano que mucho que andan sueltos. El día que no tenga deseos, no trabajo más".

Sobre el protocolo en general, Julio Avelino aseguró que no lo ha leído todo, pero que en términos generales es adecuado, sin embargo "el problema es que a mi no me pueden dejar encerrado en mi casa porque tengo 72 años. Yo eso lo tengo claro, yo no estoy enfermo, ni tengo ninguna enfermedad. El Covid-19 lo agarra cualquiera y el riesgo de vida o el problema que pueda tener, es mi responsabilidad".

Por su parte, el gerente deportivo del 'Tiburón' Héctor Fabio Báez, dio un parte parcial de tranquilidad tras indicarle al Heraldo que "la medida decretada por el Gobierno se termina el 31 de mayo y los entrenamientos y el torneo se reanudarían más allá de esa fecha. Si se llega a extender, plantearíamos que sería un caso único y que se podría hacer un tratamiento especial". Al igual que el adiestrador uruguayo, Báez también habló de la opción de invocar el derecho al trabajo pues Comesaña tiene un contrato firmado y vigente con el club.