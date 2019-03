Junior Firpo, sobre el interés del Real Madrid y el City: "Solo pienso en el Betis"

El futbolista verdiblanco no ve más allá del futuro a corto plazo.

Al habla Junior Firpo. El carrilero del Real Betis, castigado por las lesiones en este 2019, habla sobre su futuro. Algo que para él solo pasa por cumplir los objetivos del Real . "Ahora mismo, el interés del Real Madrid y el no entra en mi cabeza", dice a Estadio Deportivo.

Piensa en verdiblanco y así lo hace saber: "Yo soy una persona que, hasta que las cosas no pasan, no me creo nada. Personalmente, tampoco sé nada. Yo con mi agente no hablo durante la temporada. Es bonito que se digan cosas, pero ahora mismo lo que realmente me interesa es este tramo final de temporada y conseguir los objetivos con el Betis".

Y es que, fuera de los terrenos prácticamente desde diciembre, su futuro cercano pasa por recuperarse y volver a entrar en los planes de Quique Setién y de la selección sub 21. "Solo pienso en el Betis", afirma un futbolista al que, eso sí, le atrae la Premier League: "Me parece muy bonita, una competición muy competitiva, aunque creo que es la mejor del mundo. En un futuro sí me gustaría jugar en la Premier, por qué no, pero hoy por hoy estoy centrado en el Betis".