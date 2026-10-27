Compartir Sigue a GOAL en Google

Julian Nagelsmann está interesado en convertirse en el próximo entrenador del Manchester United y cuenta con una ventaja clave sobre el principal favorito, Eddie Howe, en la carrera por suceder a Michael Carrick. El fichaje de Nagelsmann no tendría coste tras dejar su cargo al frente de Alemania en julio, mientras que el United tendría que pagar una indemnización al Newcastle para contratar a Howe. Carrick, por su parte, seguirá en el cargo para la visita al Chelsea del sábado.

Anuncios

Nagelsmann, interesado en el puesto de entrenador del Manchester United

Carrick seguirá al frente del equipo en la visita del sábado al Chelsea en Stamford Bridge, pero la presión sobre él aumenta tras ocho partidos sin ganar en todas las competiciones. El Manchester United cayó por 3-0 en casa ante el Bournemouth el domingo y ocupa la 16.ª posición en la Premier League, solo un punto por encima de los tres últimos puestos.

Según talkSPORT, Howe es actualmente el principal candidato para sustituir a Carrick en el banquillo de Old Trafford. Sin embargo, Nagelsmann también está interesado en el puesto, y el periodista especializado en fútbol alemán Constantin Eckner cree que cuenta con una ventaja importante frente a Howe para hacerse con él.

La relación con Vivell podría favorecer a Nagelsmann

Eckner declaró el martes a talkSPORT: «Nagelsmann ya estuvo interesado en el puesto de entrenador del Manchester United en el pasado, pero nunca se dio el momento adecuado para incorporarse al club, pese a que contrataba a un nuevo entrenador cada 12 meses aproximadamente. Existe la relación con (Christopher) Vivell, los dos se conocen y Vivell podría estar presionando para que contraten a Nagelsmann».

Según talkSPORT, Vivell, responsable de ojeadores del United, está presionando para que el club contrate a Nagelsmann. Ambos trabajaron juntos anteriormente en el RB Leipzig, donde Vivell ejerció de director técnico durante la etapa de Nagelsmann al frente del equipo.

Anuncios Anuncios

Nagelsmann no le costaría nada al Manchester United

La situación contractual de Nagelsmann también supone una posible ventaja. Eckner añadió: «Por lo que tengo entendido, Nagelsmann estaría interesado, pero no es el principal candidato. Eddie Howe es el principal candidato, aunque Nagelsmann está disponible. La DFB, la Federación Alemana de Fútbol, pagó para rescindir su contrato. Así que no hay ningún obstáculo. Puede incorporarse a quien quiera, mientras que el Manchester United tiene que pagar al Newcastle United para fichar ahora mismo a Eddie Howe como entrenador».

Related Topics

Nagelsmann dejó el cargo de seleccionador de Alemania en julio, después de que la selección, cuatro veces campeona, quedara eliminada del Mundial en la tanda de penaltis ante Paraguay en dieciseisavos de final. La DFB pagó entonces para rescindir un contrato que debía prolongarse hasta el final de la Eurocopa 2028, mientras que Howe dejó St James' Park a finales de ese mismo mes tras casi cinco años al frente del Newcastle.

La indemnización por Howe seguiría siendo menor que la de otras opciones

Según talkSPORT, el United tendría que pagar al Newcastle una indemnización de 3 millones de libras si Howe se convierte en su entrenador. Es más de lo que costaría incorporar a Nagelsmann, pero menos que las cantidades necesarias para fichar a Fabian Hurzeler y Unai Emery, que también han sido relacionados con el puesto.

Anuncios

Mientras tanto, Carrick dirigirá al United en la visita del sábado al Chelsea con su futuro en Old Trafford en el aire.



