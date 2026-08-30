Según informa Sky, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp cuenta firmemente con el atacante del 1. FC Colonia. Salvo que ocurra algo imprevisto, como por ejemplo una lesión, Klopp convocará en cualquier caso a El Mala para los próximos partidos de la Nations League a finales de septiembre y comienzos de octubre, según se señala.

El nuevo técnico de la DFB ve un gran potencial en El Mala y quiere darle su confianza al jugador del Colonia desde el inicio de su etapa en el cargo. En el arranque de la Bundesliga, el joven de 20 años también hizo méritos adicionales: firmó una gran actuación en la victoria por 3-2 del FC sobre el TSG Hoffenheim el sábado y, tras una acción vistosa, marcó el importante gol del momentáneo 1-1.

Si Klopp lo convoca de verdad, El Mala podría debutar por fin con la absoluta, aunque con retraso. Su predecesor, Julian Nagelsmann, que dimitió tras la temprana eliminación en el Mundial, lo había citado por primera vez en noviembre del año pasado, pero finalmente no llegó a jugar. En su lugar, Nagelsmann envió a El Mala, tal y como habían acordado previamente, con la sub-21 durante la concentración, selección con la que ha disputado hasta ahora siete partidos (un gol).

¿Estuvo Said El Mala en la convocatoria de Alemania para el Mundial?

Mientras tanto, El Mala siguió esperando en vano una nueva llamada de la selección absoluta, y Nagelsmann tampoco le hizo hueco en la lista para el Mundial 2026. La decisión del exseleccionador de no convocarlo a última hora ni siquiera tras la baja de última hora por lesión de la joya del Bayern Lennart Karl provocó cierta sorpresa. En su lugar entró Assan Ouedraogo (RB Leipzig), que, sin embargo, no disputó ni un minuto en el torneo de Norteamérica.

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Klopp ya había abierto de par en par la puerta a caras nuevas en su rueda de prensa de presentación a finales de julio y además subrayó que los extremos deben desempeñar un papel decisivo bajo su mando: "Porque cualquier rival puede cerrar mucho el campo. La única ventaja que tienes está durante un breve instante en la banda. Los mediapuntas del fútbol actual están en la banda", explicó Klopp. Por su velocidad, su capacidad de regate y su verticalidad sin adornos de cara a portería, El Mala encaja a la perfección en el intenso fútbol de Klopp desde un punto de vista ofensivo, aunque también será decisivo su trabajo en la presión tras pérdida.

¿Por qué se frustró el traspaso de El Mala al BVB?

Después de unas semanas turbulentas, mientras tanto se ha calmado algo más la situación alrededor de El Mala fuera del terreno de juego. El Borussia Dortmund quería fichar a toda costa a la estrella del FC, y él probablemente también habría estado encantado de marcharse al BVB. Sin embargo, al final las exigencias del Colonia en concepto de traspaso fueron demasiado altas para el Dortmund, por lo que la operación se vino abajo. El Mala acabó renovando de forma anticipada su contrato con los Geißböcken por un año más, hasta 2031, entre otras cosas endulzado con una suculenta subida salarial.

La confirmación pública sobre si Klopp convocará a El Mala para sus primeros partidos al frente de la selección alemana llegará el 17 de septiembre. Ese día, el técnico de 59 años anunciará su primera lista y, una semana más tarde (24 de septiembre), El Mala podría finalmente debutar en Ámsterdam contra Países Bajos. Tres días después llegará el estreno de Klopp en casa, en Augsburgo ante Grecia (27 de septiembre), y además Alemania se medirá también a Serbia (1 de octubre, Múnich) y de nuevo a Grecia (4 de octubre, Tesalónica) en otros dos partidos de la Nations League.