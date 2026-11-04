Según un informe de Sport Bild, el exseleccionador alemán no descartaría por completo una segunda etapa en su antiguo club.

En un intercambio informal, algo habitual incluso en clubes de la Bundesliga que no buscan entrenador con urgencia, Nagelsmann no habría rechazado de inmediato la posibilidad, lo que podría interpretarse como una señal de que estaría dispuesto a regresar.

Según Sport Bild, Nagelsmann estaría preparado para asumir el cargo si los responsables del RB decidieran tomar medidas y no continuar con Demichelis. El exentrenador del FC Bayern de Múnich y del TSG Hoffenheim sería, en ese sentido, una especie de «hombre en la sombra» del argentino. Sin embargo, todavía no habría nada concreto.

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¿Cómo ha sido hasta ahora la temporada del RB Leipzig?

El motivo de las supuestas deliberaciones en el club de Leipzig son los resultados muy irregulares cosechados hasta la fecha esta temporada. Aunque el Leipzig ocupa un respetable cuarto puesto en la Bundesliga después de ocho jornadas, a solo tres puntos del líder, el Bayern de Múnich, sufrió auténticas goleadas en la Champions League ante el Real Madrid y el Calcio Como (1-4 en ambos casos), así como en el duelo de la parte alta contra el Bayern (1-6).

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Sobre todo Red Bull, accionista del club, vería estos resultados con malos ojos. Demichelis, que ya habría sido cuestionado al comienzo de la temporada, parece seguir sin encontrar un planteamiento táctico adecuado contra los grandes equipos. Las abultadas derrotas ponen de manifiesto lo lejos que sigue estando el equipo de su objetivo declarado de alcanzar el «top 10 de Europa». Además, la barrera del idioma supondría un problema, ya que Demichelis no hablaría suficiente alemán ni inglés para transmitir directamente sus indicaciones a toda la plantilla. Todo ello estaría mermando considerablemente la confianza en el argentino.

Por su parte, Nagelsmann sigue gozando de una enorme consideración en Red Bull. El técnico de 39 años dirigió al Leipzig entre 2019 y 2021 y llevó al club, entre otros logros, a un subcampeonato y a las semifinales de la Champions League. Oliver Mintzlaff, máximo responsable de Red Bull, calificó más tarde la autorización para que Nagelsmann se marchara al Bayern como «una de las peores decisiones» de su carrera.

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¿Sustituirá Julian Nagelsmann a Martin Demichelis en el RB Leipzig?

Está por ver si la reciente racha de victorias de Demichelis (ha ganado los tres últimos partidos) dará paso a un cambio de entrenador a corto plazo en Leipzig. Roger Schmidt, sucesor de Jürgen Klopp como «Head of Global Soccer» en el universo RB, declaró recientemente que no contempla el regreso del exseleccionador alemán.

«Eso es completamente normal hoy en día en este negocio. Siempre hay que abordar este tipo de cuestiones cuando se pierde uno o dos partidos», dijo Schmidt en el programa Aktuelles Sportstudio de la ZDF, y subrayó: «Estamos muy lejos de eso».

En su lugar, hace falta «cierta continuidad en el puesto de entrenador. En este momento estamos contentos con cómo han salido las cosas hoy. Nuestros entrenadores cuentan también con el máximo apoyo de nuestro equipo global. Estamos totalmente centrados en eso», afirmó Schmidt, que dijo sobre Demichelis: «Tengo experiencia con jugadores argentinos, especialmente en el Benfica, y me gusta su mentalidad. La mayoría de los jugadores argentinos desempeñan funciones de liderazgo en sus clubes y aportan ese extra que se necesita para ganar partidos. Esa es también la impresión que me ha dado él».

Jürgen Klopp habría sido el principal responsable de la contratación de Martin Demichelis

Según Sport Bild, un cambio de entrenador supondría, además, que los dirigentes del club admitieran haber actuado de forma irreflexiva y precipitada en verano. Según se dice, Klopp, predecesor de Schmidt, fue quien llevó la iniciativa en el nombramiento de Demichelis, después de que, según los rumores, también hubiera logrado imponer el despido de Ole Werner.

Si Demichelis prolonga su racha de victorias —el RB se enfrenta al Manchester City el miércoles por la noche en la Champions League—, su destitución sería prácticamente imposible.

Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre los responsables del RB, encabezados por Mintzlaff, si finalmente quieren intentar fichar a Nagelsmann. Según se dice, el exseleccionador alemán, que quedó libre después del Mundial de 2026, también figura entre los candidatos del Manchester United, club de la Premier League que atraviesa una crisis.