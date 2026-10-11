¿Julian Nagelsmann, ante un regreso espectacular? El sucesor de Jürgen Klopp habla claro

«Eso es completamente normal hoy en día en este negocio. Siempre hay que abordar este tipo de temas cuando se pierden uno o dos partidos», dijo Schmidt en el Aktuellen Sportstudio de la ZDF y subrayó: «Estamos muy lejos de eso».

La semana pasada, entre otros, Sport Bild y Sky informaron de que el nuevo entrenador Martin Demichelis, tras el flojo inicio de temporada con solo dos victorias en los primeros cuatro partidos, ya estaba cuestionado y de que en Leipzig se estaba trabajando con posibles sucesores, entre ellos precisamente el exseleccionador nacional, que ya fue entrenador del club sajón entre 2019 y 2021.

Además, se dijo que Nagelsmann no descartaba un regreso a RB, aunque también tenía interesados de la Premier League inglesa. Schmidt negó con firmeza que el nombre de Nagelsmann hubiera salido en RB Leipzig. «¿Se refiere a RB Leipzig? No que yo sepa. No conmigo», dijo el nuevo Head of Global Soccer.

¿Sigue Martin Demichelis firmemente en el cargo en RB Leipzig?

En cualquier caso, todas las discusiones sobre el entrenador en Leipzig, si es que realmente las hubo, deberían haber quedado zanjadas por ahora. El sábado por la noche, los inspirados Toros arrasaron a Eintracht Frankfurt con un 6-0.

Próximos partidos RBL Liga de Campeones 15:00 PSV

Por eso, Schmidt también subrayó: «Lo que necesitamos es una cierta continuidad en el puesto de entrenador. En este momento estamos contentos con cómo ha ido hoy. Nuestros entrenadores reciben el máximo apoyo también de nosotros, del equipo global. Estamos totalmente centrados en ello», dijo Schmidt, que desde el 1 de octubre ha asumido oficialmente el cargo en el grupo de Klopp.

Sobre Demichelis, dijo: «Tengo experiencia con jugadores argentinos, especialmente en Benfica, y me gusta su mentalidad. La mayoría de los jugadores argentinos tienen roles de liderazgo en sus clubes, aportan ese algo extra que se necesita para ganar partidos. Esa impresión también me la ha dado él».

Para RB Leipzig, la próxima semana continúa ya el martes en la Champions League contra el PSV Eindhoven. Después les espera el gran partido de la Bundesliga en casa del FC Bayern, antes de volver a medirse con el Real Madrid en la máxima competición continental.