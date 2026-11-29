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A Julian Brandt no le faltaron interesados el verano pasado tras quedar libre, pero eligió al Ajax. «Si te llama Jordi Cruijff, al menos coges el teléfono», dice a De Volkskrant.

Brandt se convirtió en un pilar del Borussia Dortmund, pero su último contrato no fue renovado. Al mediapunta alemán no le faltaron ofertas.

El Ajax anunció su fichaje por sorpresa. «El Ajax es mítico», explica Brandt. «Entras en las instalaciones y sientes algo, percibes algo. El Ajax es una tradición y su pasado de éxitos no debe llegar a su fin».

«Lo que caracteriza al Ajax y lo distingue de mis anteriores clubes es su identidad. El Ajax da importancia al tipo de fútbol que practica. En Leverkusen y Dortmund eso no siempre está del todo claro», opina.

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Brandt dice que le gusta el fútbol neerlandés. «Cómo aprovechan los espacios, cómo controlan el balón, a qué dan importancia: la técnica, el desarrollo del talento, la posesión».

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El Ajax aspira a lo máximo esta temporada. El club quiere ganar todos los títulos que pueda. «No he venido para quedar segundo, ni tampoco para jugar en la Europa League o la Conference League», afirma Brandt, que también tiene grandes ambiciones.

«Si el Ajax me hubiera dicho: escucha, hemos tenido muchos problemas en los últimos años y probablemente no podamos resolverlos, no habría venido. Quiero ser parte de la solución», asegura.

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«Quizá no todo el mundo de mi entorno pensaba que tomaría esta decisión, pero, al final, la decisión la tomo por mí mismo», concluye.

Así pues, la decisión de firmar por el Ajax durante tres años fue meditada. «Elegí el club en el que creía que más disfrutaría».