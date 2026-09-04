Julian Brandt se ha deshecho en elogios hacia su nuevo compañero Thilo Kehrer en una entrevista con ESPN. Los alemanes se conocen bien y, según Brandt, el Ajax ha hecho un gran negocio al incorporar cedido al defensa desde el AS Monaco. El centrocampista también habla maravillas de Sofyan Amrabat.

Brandt y Kehrer jugaron juntos trece veces en partidos oficiales antes de su reencuentro en Ámsterdam. En once ocasiones fue con Alemania y en dos con la selección alemana sub-17. También se enfrentaron siete veces: cuatro en el Schalke 04 - Bayer Leverkusen y tres en el Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund.

«Lo conozco desde la sub-17 de Alemania», comienza Brandt. «Hemos jugado muchísimos partidos juntos. No solo en equipos profesionales, también en categorías inferiores. Es un chico muy tranquilo, pero también muy amable».

«En el campo me parece muy atlético. Es muy rápido, salta muy alto y también es bueno en los duelos aéreos. Ha jugado, entre otros, en el Paris Saint-Germain y el AS Monaco, y también en Alemania». Kehrer jugó en Alemania en el Schalke 04, el eterno rival del Borussia Dortmund, club en el que Brandt jugó durante años.

«Tiene la experiencia para saber dónde debe colocarse en el campo. Si tenemos que ir hacia delante o si, por el contrario, debemos replegarnos un poco para defender. Para jugadores jóvenes, como Youri Baas y Aaron Bouwman, es importante contar con esa guía».

«Creo que ahora tenemos en cada línea uno o dos jugadores que pueden ayudar a los jóvenes en su desarrollo, para que quizá se conviertan en la próxima estrella de este club».

Brandt también valora positivamente la llegada de Sofyan Amrabat, que, al igual que él, llegó libre de la mano del director técnico Jordi Cruijff. «Creo que el ‘6’ ocupa un lugar muy importante en el campo. Una de las posiciones más importantes dentro de una alineación».

«Ese tipo de jugador puede determinar hacia dónde va el partido. Sofyan también es un jugador con muchísima experiencia, viene de firmar Mundiales muy exitosos con su selección. Ha jugado en muchas ligas, en distintos clubes».

«Creo que habla cuatro idiomas, lo cual también es muy bueno tener. Para un equipo con jugadores jóvenes es bueno contar con alguien que marque el ritmo y pueda aportar equilibrio».

«Tenemos muy buenos jugadores ofensivos, pero él es alguien que puede ayudar a la defensa y eso ayuda muchísimo. Los detalles deciden si ganas, pierdes o empatas un partido. Si eres campeón o no», ve Brandt en ello un papel crucial para el marroquí.