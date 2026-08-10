Rafael van der Vaart se ha mostrado molesto en el pódcast de fútbol de la NOS por la manera en que Julian Brandt fue recibido en Ámsterdam. El analista considera muy exageradas las reacciones a su llegada.

En el pódcast, Thierry Boon afirma que la forma de jugar de Brandt recuerda un poco al estilo de juego de su invitado.

Van der Vaart acaba de inmediato con la comparación. «Venga ya, no es ni el veinte por ciento de lo que era yo», arranca Van der Vaart, que a continuación sí se muestra positivo.

«Lo he seguido en Alemania y allí jugaba muchas veces desde la izquierda. Es muy flemático y la primera impresión es muy buena. También se le ve ayudando a los chicos jóvenes», continúa Van der Vaart.

Sin embargo, el ex del Ajax también se ha mostrado molesto por el recibimiento a Brandt. «También tengo que decir que me molestó la gente que se puso completamente entusiasmada con el fichaje».

«Casi se decía: “Qué honor”. Vamos, que el Ajax no es tan pequeño. El Ajax es simplemente un referente. Todo el mundo sabe quién es el Ajax», continúa el exinternacional de la selección de Países Bajos.

«Muchísimos jugadores simplemente quieren ir a un club así. Sobre todo si ves que Jordi Cruijff está al mando y que hay un plan y una idea, que quieren pelear por la cima y que hay algo de dinero», concluye Van der Vaart.