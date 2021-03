Julián Álvarez: cuánto vale el pase, años de contrato y cláusula de salida de la joya de River

El joven delantero tiene una de las cláusulas más elevadas del plantel. Tras recuperar su mejor nivel, desde España se fijan en él.

Luego del 'parate' tras la pandemia de coronavirus, Julián Álvarez empezó a tener más oportunidades y a destacarse con actuaciones que rápidamente conquistaron a los hinchas de River.

Actor fundamental en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, el joven delantero del Millonario fue de mayor a menor, perdiendo la titularidad de cara a las fases decisivas del certamen continental y teniendo que volver a ganarse la confianza de Marcelo Gallardo.

El futbolista, que ya se lucía en la Reserva, es una de las máximas apuestas a futuro, por eso la dirigencia le puso una cláusula de salida muy abultada.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO JULIÁN ÁLVAREZ CON RIVER?

A mediados del 2020, en medio de la pandemia, el futbolista de 21 años extendió su contrato hasta diciembre de 2022.

¿CUÁNTO VALE JULIÁN ÁLVAREZ?

El acuerdo firmado con River en junio del 2020 contempló un sustancial aumento salarial, además de la prórroga de su vínculo por un año y medio más y la suba de su rescisión en 10 millones de euros. Una cifra que posiciona a Julián entre los jugadores con mayor valor de salida. Una clara muestra de la valoración que tiene el Muñeco hacia el joven futbolista.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN DE JULIÁN ÁLVAREZ

"Feliz de renovar con el Más Grande", fueron las palabras que escribió Álvarez tras firmar su renovación. ¿La cláusula de salida? 25.000.000 de euros, una cifra verdaderamente elevada para protegerlo el mayor tiempo que sea posible.

RUMORES DE MERCADO

Si bien hoy por hoy no tiene un lugar asegurado entre los once, Gallardo le empezó a dar más oportunidades a la Araña , que supo aprovechar los minutos que jugó durante las primeras jornadas de la Copa de la Liga Profesional 2021. Sus muy buenos rendimientos no pasaron desapercibidos en España, donde Valencia y Real Sociedad están interesados en sus goles. Según informó TNT Sports, ambos clubes españoles tienen en carpeta al delantero, aunque por el momento no hubo ningún contacto oficial con la institución de Núñez.

No obstante, con la más que segura salida de Rafael Borré en junio próximo, la intención de Gallardo y compañía es que Álvarez todavía no sea transferido. ¿Qué dirá el jugador?