Jugó Riquelme en las elecciones de Boca: "Voy a formar parte de la lista de Ameal y Pergolini"

Román confirmó que irá como vicepresidente segundo junto a una parte de la oposición. "Estaré encargado del fútbol profesional", expresó.

Y un día, Juan Román Riquelme jugó políticamente. "Voy a formar parte de la lista que esta Ameal con Pergolini. Voy a ir de vicepresidente segundo", contó el ídolo de Boca en Fox Sports. Además, explicó cuál será su función: "Toda la gente que está ahí con Jorge y Mario van a ayudarme. Yo no estoy preparado para ser presidente de mi club y haré lo mejor. Si los socios nos eligen, voy a encargarme del fútbol, creo que ahí puedo ayudar".

"Soy una persona que piensa mucho, no me siento superman, sino me presentaría como presidente que por lo que dicen podría competir. Sé que no estoy capacitado para ser presidente. Tengo ganas de ayudar y lo puedo hacer en el fútbol. Ahora hay que trabajar hasta el 8 de diciembre", continuó. "Yo quería que estuvieran todos juntos, sabia que era complicado y al final no se pudo. Yo hago lo que siento, lo que creo que está bien", cerró.

"Se comunicaron conmigo el oficialismo y Ameal. Yo a Beraldi le tengo cariño, hablé con él hace muchos meses pero cuando pedí la unidad no se comunicó conmigo", reveló, además, sobre los diálogos que mantuvo con los candidatos en los últimos días.