Jugó la final de la Copa Africana de Naciones: una estrella de la selección de Marruecos anuncia su retirada a los 32 años

Una estrella de la selección de Marruecos anunció este miércoles su retirada del fútbol, a los 32 años, tras una destacada trayectoria.

Adam Masina decidió retirarse oficialmente pese a que solo tiene 32 años.

El anuncio llega pocos meses después de la final de la Copa Africana de Naciones, que disputó con Marruecos ante Senegal y que será, por tanto, el último partido de su carrera futbolística.

Tras haber jugado anteriormente en el Bolonia, el Watford, el Udinese y el Torino, el defensor marroquí se encontraba sin club desde que dejó el Bolonia, de la Serie A, el pasado mes de enero.

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Sin embargo, Adam Masina no tiene intención de alejarse del mundo del fútbol por ahora: según el diario "Corriere di Bologna", el exdefensor, que destacó como central de la selección marroquí durante la última Copa Africana de Naciones, emprenderá una nueva aventura dentro del cuerpo técnico del club italiano Progresso, equipo de cuarta división, donde asumirá el cargo de asistente del entrenador Francesco Salmi.

Este cambio profesional está motivado especialmente por los problemas físicos que ha sufrido últimamente, los cuales lo llevaron a poner fin a su carrera futbolística.

Por ello, Masina se prepara para vivir el fútbol desde una perspectiva completamente distinta, después de pasar directamente al ámbito de los banquillos.