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Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en Río, se deshizo en elogios hacia Xavi, seleccionador de Países Bajos.

Los dos exorganizadores del centro del campo se enfrentaron varias veces durante sus carreras, tanto con los clubes en los que jugaron durante años, el FC Bayern y el FC Barcelona, como con sus selecciones, Alemania y España. La impresión que Schweinsteiger guarda de este futbolista de exquisita técnica es extraordinaria.

Antes del último partido de la fase de grupos de Alemania en la Nations League contra la selección neerlandesa de Xavi , la presentadora de ARD Esther Sedlaczek preguntó al exfutbolista de 42 años por sus recuerdos del español. «Después de que nos proclamáramos campeones del mundo, estaba comiendo en una isla, en algún lugar del Mediterráneo», recordó Schweinsteiger. «De repente apareció él con Pedro y David Villa. Se acercaron y nos felicitaron con mucha educación».

Y añadió: «Es un joven muy respetuoso. Como rival, también fue siempre educado y limpio, y jugaba al fútbol increíblemente bien. Con él siempre tenías la sensación de que el balón se le pegaba a los pies».

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Salvo por una etapa de cuatro años en Catar en el tramo final de su carrera, Xavi desarrolló toda su trayectoria en el Barça. Como centrocampista ofensivo, marcó el juego del legendario equipo de Pep Guardiola que dominó Europa entre 2009 y 2011 y ganó, entre otros títulos, dos Champions League. El exfutbolista, que ahora tiene 46 años, disputó 767 partidos con el conjunto catalán, en los que marcó 85 goles y dio 186 asistencias. El campeón del mundo y de Europa ganó 25 títulos con el Barcelona.

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El estilo de juego de Xavi le recordaba a Schweinsteiger al de Johan Cruyff. «Creo que se siente muy a gusto aquí, en la selección neerlandesa», concluyó.

Getty Images

¿Dónde trabajó Xavi como entrenador principal?

Xavi puso fin a su carrera como futbolista en 2019. Emprendió entonces de inmediato su trayectoria como entrenador y su primer destino fue el Al-Sadd. En 2021 regresó a Barcelona y dirigió durante unos dos años y medio al club de sus amores. Este verano sustituyó, de forma bastante sorprendente, al anterior seleccionador neerlandés, Ronald Koeman. Este había anunciado su dimisión tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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Xavi firmó con la federación neerlandesa, la KNVB, un contrato hasta 2030. Su comienzo en el cargo fue bastante prometedor: la selección neerlandesa se mantuvo invicta en sus primeros cinco partidos a sus órdenes. El momento más destacado fue la goleada por 7-0 ante Grecia a finales de la semana pasada.