Para el jugador con más partidos internacionales, la mayor vergüenza fue la ausencia de Italia en la fase final de 48 equipos, «pero Alemania le sigue de cerca, porque otra vez no supo mostrar en el campo la calidad de sus jugadores».

La selección de Julian Nagelsmann no convenció ante Paraguay, Costa de Marfil ni Ecuador; solo fue “mejor” en el 7-1 contra Curazao. «En el primer partido fueron muy ingenuos al querer seguir el juego; si hubieran levantado un muro defensivo como en los dos siguientes, ya habríamos tenido problemas. Quizá habría sido mejor que nos hubieran abierto los ojos desde el principio», escribió.

Coincidiendo con el exinternacional Lukas Podolski, Matthäus apuntó que la «mentalidad y la actitud» fueron el gran problema de Alemania. Y concluyó, de forma clara y alarmante: «Para mí sigue siendo incomprensible que con estos jugadores nos vayamos a casa tan pronto. De hecho, Alemania jugó peor que en las eliminaciones de 2018 y 2022; fue el peor de los tres últimos Mundiales».

¿No se ha aprendido nada del pasado? Eso «molesta» e «irrita» a Matthäus.

En Catar, con Hansi Flick, al menos generamos ocasiones. Empate a puntos y derrota ante España por mala suerte. En el 1-1 contra España estuvimos a la altura e incluso pudimos ganar, lo que nos habría mantenido vivos». Once jugadores de aquel plantel se proclamaron campeones del mundo el domingo, casi cuatro años después. El seleccionador Luis de la Fuente tomó las riendas tras la eliminación en octavos contra Marruecos y, en poco tiempo, convirtió al equipo en una potencia. Matthäus sentenció: «En nuestra actual convocatoria para el Mundial aún había nueve profesionales que ya formaban parte del equipo en 2022. ¿Progreso? ¡Nulo! Aunque el joven exseleccionador Julian Nagelsmann cometió muchos errores, la culpa no fue solo suya».

A Matthäus le «molesta» y le «irrita» que la DFB no aprenda de los errores del pasado. «Hemos echado por la borda este Mundial, igual que en 1994, cuando yo jugaba. Fueron los mismos errores», escribió. Entonces, como campeona defensora, fracasó por graves conflictos internos, falta de disciplina y mentalidad de grupo.

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Matthäus exige una «autopsia» sin piedad y ve a Jürgen Klopp como el hombre adecuado para liderarla.

Por eso, ahora hay que «analizar sin piedad lo que ha salido mal en el fútbol alemán durante los últimos —al menos— tres años y medio». Matthäus está convencido, sin embargo, de que el sucesor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, se encargará de ello. Tras un «acuerdo generoso» entre Red Bull y la DFB, solo falta la firma, tal como explicó el técnico de 59 años al margen de la final del Mundial.

Tras la eliminación del Mundial, Nagelsmann se convirtió en el blanco de las críticas de prensa y expertos, sobre todo por su elección de plantilla y la falta de comunicación en los casos de Undav y Neuer.

Alemania: resultados en los Mundiales de 2026, 2022 y 2018