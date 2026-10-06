Según informa Marca, el icono merengue estaría a punto de fichar por el FC Getafe, que trabaja a contrarreloj en la incorporación del campeón de Europa español. Las negociaciones ya estarían muy avanzadas.

Pero antes de que Carvajal pueda firmar por el rival liguero del Real, la instancia de control financiero de La Liga española todavía debe dar su visto bueno en lo que respecta a la estructura salarial del undécimo clasificado, ya que el límite salarial del Getafe es claramente inferior al del Real.

Recientemente, Calciomercato informó de que Carvajal también era candidato para el AC Milan tras las dolorosas y prolongadas bajas de Alexis Saelemaekers y Pervis Estupiñán. Sin embargo, los rossoneri también tendrían en su agenda a Raphael Guerreiro, cuyo contrato con el Bayern de Múnich expiró el 30 de junio y que, en consecuencia, también está sin equipo.

Dani Carvajal se convierte en una leyenda en activo en el Real Madrid... y en un gafe

Carvajal jugó durante más de dos décadas en el club de su vida, el Real Madrid, y disputó en ese tiempo 451 partidos oficiales con el primer equipo (14 goles, 66 asistencias). Incluso pasó una temporada en la Bundesliga, en el Bayer Leverkusen, antes de que el Real hiciera uso de una cláusula de recompra y repescara a Carvajal. Después, ganó con los blancos, entre otros títulos, seis Champions League, cuatro Ligas y dos Copas del Rey.

Sin embargo, tras conquistar la Eurocopa en Alemania en 2024, Carvajal siguió acompañado por la mala suerte con las lesiones. A una grave lesión de ligamento cruzado en octubre, después de la Eurocopa, le siguieron una y otra vez nuevos contratiempos. La pasada temporada se perdió 18 partidos oficiales con el Real y, además, sufrió una fisura en el pie poco antes del final de la campaña. También por eso ya no fue convocado para la plantilla del Mundial.

Después, todo se calmó en torno al veterano de 34 años. Pero eso podría cambiar pronto. Si Carvajal acaba recalando en el Getafe, a finales de año se produciría el gran reencuentro con el Real. El próximo fin de semana, el club madrileño visitará al todavía invicto FC Barcelona. Ese partido también tendría sin duda un atractivo especial para Carvajal.

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