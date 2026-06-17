Un reportaje periodístico revela hoy miércoles un giro notable: Neymar, ausente del debut de Brasil en el Mundial 2026 contra Marruecos.

El 17 de octubre de 2023, a sus 34 años, jugó su último partido oficial con Brasil.

En ese encuentro frente a Uruguay se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda. Desde entonces no ha vuelto a jugar con la Canarinha.

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, no fue convocado en ninguna ocasión previa a la lista definitiva para el Mundial, y más tarde se supo que algunas de las molestias que había sufrido mientras jugaba en el Santos eran más graves de lo esperado.

Se perdió los amistosos y el debut contra Marruecos, y no entrenó en campo hasta el martes, de forma individual.

Según Mundo Deportivo, este miércoles por fin entrenó con el grupo: participó en parte de la sesión, jugó un breve partido de prueba y luego realizó trabajo individual.

Según la prensa brasileña, aún es duda para enfrentar a Haití, pero podría jugar contra Escocia en el cierre del grupo. Su ganas de volver son notables y su ánimo será clave.

Tras el empate 1-1 con Marruecos, Brasil jugará ante Haití el sábado en Filadelfia y frente a Escocia el 24 de junio en Miami.

Su evidente mejoría, después de que ayer varios medios aseguraran que se perdería la fase de grupos, inyecta esperanza en su participación en la Copa América.