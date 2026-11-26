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Mario Hermoso marcó pronto y fue elegido mejor jugador del partido en el empate 2-2 con el que la Roma puso fin al pleno de victorias del Paris Saint-Germain en la Champions League, en el Parque de los Príncipes. Después, el defensa español explicó cómo el sistema sin miedo de Gian Piero Gasperini permite a los centrales sumarse al ataque.

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Hermoso impulsa a una Roma sin miedo hacia un punto histórico en París

Mario Hermoso marcó el camino antes de que se cumplieran cinco minutos y la Roma logró un emocionante empate 2-2 ante el vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en el primer enfrentamiento entre ambos clubes, disputado el miércoles por la noche. El central español recuperó el balón en campo rival y remató un pase atrás de Matias Soule. Así ayudó al equipo de Gian Piero Gasperini a poner fin al pleno de victorias del PSG en la Champions League, pese a los goles de Illia Zabarnyi y Ousmane Dembele. El suplente Donyell Malen transformó un penalti en los últimos minutos después de una mano de Vitinha.

«Todo el mundo sabe lo que hace el entrenador; esa es su identidad, su forma de jugar», declaró Hermoso a Sky Sport Italia tras recibir el premio de la UEFA al mejor jugador del partido. «Los defensas tenemos la oportunidad de ser protagonistas, así que estoy muy contento de venir a un estadio como este y ver a la Roma jugar de esta manera tan especial, sin miedo. Vamos por el buen camino y debemos seguir dando estos grandes pasos adelante».

Los ejercicios en los entrenamientos y las rotaciones de Gasperini

Gasperini sorprendió tácticamente al dejar de inicio en el banquillo a Malen, Paulo Dybala y Bryan Cristante, pero la alineación con rotaciones de la Roma plantó cara al gigante francés durante los 90 minutos. Hermoso, que también estuvo cerca de marcar otro gol en jugada, reveló que ensayan a diario los movimientos ofensivos.

«Con estos compañeros que juegan en ataque intentamos hacer estos movimientos en los entrenamientos. Todos tienen la oportunidad de intentarlo y eso significa que los defensas podemos aportar algo más al equipo, es una ventaja añadida», explicó. Sobre la aportación desde el banquillo, Hermoso añadió: «Todos en esta plantilla son importantes. Estamos organizados de forma que todos podemos ser protagonistas. Dony, Paulo y Bryan habían jugado más minutos esta temporada, pero salieron con la mentalidad adecuada y estaban preparados para ayudar a conseguir un buen resultado».

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Una mentalidad ganadora ante el campeón de Europa

El PSG solo logró superar la organización defensiva de la Roma en jugada mediante el cabezazo de Zabarnyi en un córner en el minuto 31 y el penalti de Dembele en el 62, señalado después de que Wesley cometiera falta sobre Achraf Hakimi. Hermoso atribuyó a Gasperini la mejora de la capacidad de resistencia de la Roma en partidos europeos de máxima exigencia.

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«El entrenador te da confianza para creer, para tener esta mentalidad de reaccionar ante los momentos difíciles que hemos sufrido no solo esta temporada, sino a lo largo de los años», declaró Hermoso a Prime Video. «Esto es importante, por cómo llegó el equipo y por cómo jugamos este partido contra un equipo que ha ganado las dos últimas Champions League. El resultado es un gran logro... Es una pena que no ganáramos, pero el punto es bueno».

La Roma busca remontar desde la 25.ª plaza

Segunda en la Serie A, la Roma centra ahora sus esfuerzos en ascender desde la 25.ª posición, con cinco puntos en cinco partidos, hasta los puestos que dan acceso a la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League.

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«Lo más importante es seguir creciendo. Queremos luchar por todo; tenemos la mentalidad para hacerlo y también la calidad. Sigamos así, con lo que quiere el entrenador. Para nosotros, es el camino correcto», concluyó Hermoso.