Jugadores de Blooming amenazan con parar por falta de pago

El primer plantel del club boliviano está molesto porque los dirigentes no cumplieron su palabra de pagar sueldos desde marzo.

El plantel de jugadores de Blooming anunciaron que irán a un paro de actividades si el club boliviano no logra cumplir con los meses de sueldo atrasados.

Ya son cuatro meses que no cobran los jugadores del equipo cruceño, esto causa molestia dentro del grupo que anunció medidas extremas con tal de que la dirigencia pueda cumplir con el pago.

"Uno se pone en el lugar del club y vemos que no hay ingresos, son cuatro meses que no hay fútbol, pero también tenemos familia necesitamos que nos paguen, fuimos comprensivos porque la pandemia llegó con todo y afectó al mundo, sin embargo se sumaron ya cuatro meses que nos deben y ya no podemos seguir de esa manera", dijo el jugador Helmuth Gutiérrez.

La pandemia del Covid-19 hizo que los clubes bolivianos no reciban dinero desde marzo, Blooming pagó unos pocos sueldos a los jugadores juveniles, pero no a todo el plantel.

"Eso es comprensible, pero los dirigentes tenían un compromiso con nosotros y hasta la fecha no se contactaron", aseguró el futbolista paceño.