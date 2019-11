Jugador de Perú acusa a Yerry Mina de "desleal" por una fuerte entrada

Anderson Santamaría recibió dos puntos de sutura en el dedo meñique del pie tras un pisotón del zaguero cafetero.

El duelo entre y Perú en Miami, que terminó 1-0 a favor de los cafeteros, fue todo menos amistoso. La rivalidad de este par de seleccionados en el último tiempo salió a relucir en el Hard Rock Stadium y a falta de emociones el juego fuerte se robó el protagonismo.

En una de esas jugadas fuertes salió mal librado el central peruano Anderson Santamaría, quien sufrió un duro corte en el dedo meñique del pie derecho tras un fuerte pisotón de Yerry Mina. El inca criticó fuertemente el accionar del zaguero del tras el encuentro.

“Es lamentable que no pueda entrenar por 15 días y que Yerry Mina solamente haya sido sancionado con una tarjeta amarilla. Sabíamos que sería un partido fuerte, sin embargo, es distinto poner una pierna fuerte a ser desleal con el compañero. Me acaban de coser y me deja fuera de lo que resta del campeonato con mi equipo. La sanción no me pareció justa", declaró Santamaría, según el diario ‘Depor’, de Perú.